Mannheim. (RNZ) Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) erneuert von Mittwoch bis Freitag, 23. Oktober bis 1. November, die Gleisanlage im Kreuzungsbereich Friedrichsring und Goethestraße sowie am Friedrichsring zwischen Goethestraße und der Haltestelle Gewerkschaftshaus in Höhe des Nationaltheaters. Ziel der Arbeiten ist, auch weiterhin einen sicheren und reibungslosen Stadtbahnbetrieb zu gewährleisten. Diese finden daher überwiegend in den Herbstferien von Baden-Württemberg statt. Die Gleiserneuerung hat auch Auswirkungen auf den Straßenbahn- und Autoverkehr.

Die Bahnen der Linie 7 fahren in diesem Zeitraum in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Universitätsklinikum und Abendakademie eine Umleitung über die Haltestellen Schafweide und Alte Feuerwache. Die Haltestellen Theresienkrankenhaus, Nationaltheater und Gewerkschaftshaus werden von den Bahnen der Linie 7 nicht bedient.

Ab Donnerstag, 24. Oktober, kommt es während der Arbeiten auch zu Einschränkungen für Anwohner und den Verkehr. Der Friedrichsring kann im Bereich des Baufelds zwischen der Lameystraße und der Hebelstraße in beiden Richtungen von Autos nur einspurig befahren werden. Die Fahrbahn für Linksabbieger in der Goethestraße in Richtung Wasserturm wird ebenfalls von zwei Spuren auf eine Spur verengt. Der Radweg im Friedrichsring bleibt erhalten. Zudem ist eine Überquerung des Fußgängerüberwegs in Höhe des Nationaltheaters und des Quadrats T 6 nicht möglich. Fußgänger können alternativ den Übergang in Höhe der Haltestelle Gewerkschaftshaus nutzen.