Mannheim. (RNZ) Ein weiterer Schritt in der Radwegeplanung der Stadtverwaltung beginnt: die Umwandlung der Meerfeldstraße im Stadtteil Lindenhof und der Luisenstraße in Neckarau in Fahrradstraßen. Radfahrende genießen in einer Fahrradstraße besonderen Schutz und dürfen auch beim Überholen nicht gefährdet oder behindert werden. Radfahrende dürfen ausdrücklich nebeneinander fahren.

Die Meerfeldstraße wird auf dem circa 400 Meter langen Teilstück zwischen Windeck- und Emil-Heckel-Straße speziell in den Kreuzungsbereichen mit den charakteristischen Rotmarkierungen einer Fahrradstraße gekennzeichnet. Die Kosten belaufen sich auf circa 120.000 Euro. Die Arbeiten sollen im November abgeschlossen sein.

Die etwa 900 Meter lange Luisenstraße in Neckarau wird ebenfalls zu einer Fahrradstraße umgebaut. Bis Ende April 2022 werden Straßenraum und Parkbereich neu geordnet. Zudem sind neue Bordsteine sowie neue Entwässerungsrinnen vorgesehen. Zwischen dem Sennteichplatz und der Schulstraße wird die Fahrbahn grundhaft erneuert. An der Schiller-Grundschule entsteht eine neue barrierefreie Querungshilfe sowie eine eigene Hol- und Bringzone.

Um Fahrräder besser anschließen zu können, werden neue Fahrradbügel angebracht. Während der Bauzeit ist laut Stadtverwaltung allerdings mit Beeinträchtigungen und abschnittsweisen Vollsperrungen zu rechnen. Die Hauseingänge werden während der gesamten Bauzeit fußläufig erreichbar bleiben. Die Kosten belaufen sich auf circa 900.000 Euro.