Von Olivia Kaiser

Mannheim. Nicht nur in den USA wurde am Dienstag gewählt, sondern auch im Mannheimer Gemeinderat – und das sogar gleich zwei Mal. Diana Pretzell (Grüne) ist die neue Beigeordnete für Bürgerservice, Klima und Umweltschutz sowie technische Betriebe. Die Direktorin für Biodiversitätspolitik beim WWF Deutschland löst damit Felicitas Kubala (Grüne) ab. Der neue Beigeordnete für Bauen, Planung, Verkehr und Sport heißt Ralf Eisenhauer. Der SPD-Fraktionsvorsitzende folgt damit seinem Parteikollegen Lothar Quast nach. Beide Kandidaten waren zuvor von ihren Parteien vorgeschlagen worden. Aufgrund einer Vereinbarung nach der Kommunalwahl im vergangenen Jahr zwischen den Fraktionen von Grünen, SPD und CDU werden die vorgeschlagenen Kandidaten von allen drei Fraktionen getragen. Kubala und Quast gehen in den Ruhestand, sie stellten sich nicht mehr zur Wahl.

Wer am Dienstag in den Ratssaal im Stadthaus kam, der musste die Gemeinderatssitzung auf der Leinwand verfolgen. Weil dort der Platz begrenzt ist, wenn alle Stadträte anwesend und die Abstände bei den Wahlgängen nur schwer einzuhalten sind, wurde die Sitzung in den Gustav-Mahler-Saal des Rosengartens verlegt. Vor der Wahl mussten sich die beiden Kandidaten zunächst den Fragen der Faktionen stellen.

Ralf Eisenhauer trat zuerst ans Mikrofon und betonte, dass er sich "als leidenschaftlicher Mannheimer" für das Amt bewerben, dass er "weiterführen und weiterentwickeln" wolle. Schwerpunkt neben dem Stadtbau der Zukunft ist für ihn vor allem die Verkehrswende mit dem Masterplan Mobilität. Mit der Konversion sei man bestimmt bis Ende der 2020er-Jahre beschäftigt, aber man müsse jetzt schon darüber hinaus blicken. Eisenhauer, der derzeit noch als Projektleiter bei der städtischen Tochtergesellschaft MWSP beschäftigt ist, nannte da etwa die Innenstadtentwicklung – vor allem rund um den Paradeplatz mit Stadthaus, Postgebäude sowie den geplanten Neubauten von Stadtbibliothek und Sparkasse.

Zudem müsse man sich den Megatrends einer wachsenden Stadt stellen. Mannheim habe seine strategischen Ziele im Leitbild 2030 formuliert. "Für meinen Bereich bedeutet das, unsere Stadt muss klimaneutral, lebenswert und bezahlbar sein", erklärte Eisenhauer. Die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat sei wichtig und essenziell.

Dann ging es für die Stadträte in die Wahlkabine – nach Sitzreihen getrennt mit Mund-Nasen-Schutz und genügend Abstand. Die Wahlkommission, bestehend aus Lena Kamrad (SPD), Marianne Seitz (CDU) und Raymond Folkjar (Grüne), zählte die Stimmen aus.

Der Vorwurf, Ralf Eisenhauer habe beim Mieten eines GBG-Reihenhauses durch seine Beschäftigung bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft und seiner politischen Tätigkeit Vorteile genossen, war bei der Fragerunde kein Thema. Er könnte aber unter Umständen Einfluss auf das Wahlverhalten gehabt haben. Der 51-Jährige erhielt 34 von 44 Stimmen, sechs Wahlzettel waren leer und einer ungültig. Jeweils zwei Stimmen gingen an andere Bewerber.

Im Gegensatz zu Ralf Eisenhauer kommt Diana Pretzell von außen. Derzeit ist sie noch beim WWF in Berlin tätig. Sie freue sich aber schon auf Mannheim, hatte sie im August bei ihrer Vorstellung erzählt. Den Schwerpunkt ihres Amts sieht die diplomierte Försterin klar in der Umweltpolitik. "Ich möchte die Stadt gern auf ihrem Weg in die Klimaneutralität begleiten", sagte die 49-Jährige. Da sei Mannheim ihrer Meinung nach aber schon auf einem guten Weg. Die Stadt habe eine vielfältige Bürgerschaft, und sie wolle dafür sorgen, dass auch in der Natur die Vielfalt gewahrt bleibe. Wichtige Punkte sind für Pretzell die Bundesgartenschau, die Renaturierung an Rhein und Neckar sowie ein Wald, der für den Klimawandel gerüstet ist.

Auch ihr wurde die Frage nach der Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat gestellt. "Sie sind das wichtigste Gremium", so Diana Pretzell, "das wissen Sie aber auch selbst. Die Zusammenarbeit ist essenziell. Ich hoffe, dass wir fraktionsübergreifend für die Stadt arbeiten können." Sie sehe sich auch als Bindeglied zur Verwaltung.

Für Diana Pretzell sprachen sich 39 der 45 anwesenden Stadträte aus. Zwei Stimmen entfielen auf einen anderen Bewerber. Vier Zettel wurden leer abgegeben. Beide Kandidaten bedankten sich für das Vertrauen und betonten, sie freuten sich auf ihre neuen Aufgaben. Die achtjährige Amtszeit von Diana Pretzell und Ralf Eisenhauer beginnt am 1. Januar 2021.