Mannheim. (pol/car) Vier Männer schlugen im Stadtteil Neckarstadt auf einen 20-Jährigen ein. Das meldete die Polizei am Montag. Der 20-Jährige war mit zwei Begleitern kurz nach 3 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 1 von der Abendakademie in Richtung Alte Feuerwache unterwegs, als sie mit den vier jungen Männern in Streit gerieten.

Der Streit eskalierte, wobei die Männer auf den 20-Jährigen einschlugen und dabei am Arm und im Gesicht verletzten. Einer der Schläger soll sogar ein Messer gezogen und damit herumhantiert haben. Alle Beteiligten stiegen an der Haltestelle "Alte Feuerwache" auf und entfernten sich in unterschiedliche Richtungen.

Die verständigen Polizei konnte den 20-Jährigen und seine beiden Begleiter danach in der Straße "Schafweide" antreffen.

Einem Zeugen zufolge sollen die Angreifer zwischen 27 und 30 Jahre alt sein. Zwei der Männer trugen Basecaps, der dritte soll einen verkürzten rechten Arm gehabt haben.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.