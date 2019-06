Mannheim-Neckarstadt. (pol/van) Die Polizei sucht derzeit Zeugen eines Raubüberfalls, der sich am Samstagmorgen an der Kreuzung Langstraße/Fröhlichstraße ereignet hat. Wie die Beamten berichten, soll das 46-jährige Opfer zu Fuß an der Kreuzung unterwegs gewesen sein, als ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegenkam. Nachdem der Unbekannte an ihr vorbeigefahren war, wendete er und fuhr wieder in Richtung der Frau. Dabei griff der Mann nach der Handtasche.

Weil die Fußgängerin diese allerdings nicht losließ, wurde sie knapp fünf Meter vom Fahrradfahrer mitgezogen. Der Täter soll anschließend von der Tasche abgelassen, erneut gewendet und schließlich der 46-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Mit der Handtasche im Gepäck flüchtete der Räuber in Richtung Mittelstraße, so die Polizei weiter.

Die Frau wurde beim Überfall leicht verletzt. In der Tasche befanden sich Wertsachen in Höhe von 100 Euro.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, schwarze Haare, die auffallend hoch frisiert waren, trug ein T-Shirt. Der Mann soll auf einem neueren Herrenrad unterwegs gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 an die Ermittler der Kriminalpolizei Mannheim zu wenden.