Mannheim-Neckarau. (pol/mare) Eine Unbekannte hat am Samstagmittag in einer Straßenbahn der Linie 1 eine 37-jährige Frau sowie ein Kind attackiert. Und zwar grundlos. Zumindest die Frau wurde dabei verletzt. Das meldet die Polizei.

Die 37-Jährige stieg gegen 12.45 Uhr an der Haltestelle "Neckarau Bahnhof" in der Neckarauer Straße in die Straßenbahn ein und wurde sofort von der Unbekannten attackiert. Ohne ein Wort miteinander gewechselt zu haben, schlug die Frau mit der Faust der 37-Jährigen ans Kinn.

Die Unbekannte verließ daraufhin die Bahn, stieg aber an der zweiten Tür wieder ein und schlug dort ein Kind. Eine Frau mischte sich in das Geschehen ein und drängte die Schlägerin aus der Bahn, woraufhin diese in davonlief. Ob das Kind verletzt wurde, ist bislang unklar, die 37-Jährige erlitt jedoch Schmerzen und ging zu einem Arzt.

Die Schlägerin wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, von dicker Statur mit rundlichem Gesicht. Sie hatte braune, lange, glatte Haare, die zu einem Haarknoten nach oben gebunden waren. Sie trug eine grüne Regenjacke.

Der Vorfall ereignete sich zwischen den beiden Haltestellen "Neckarau Bahnhof" und "Lettestraße". Die Polizei sucht nun nach dem Kind sowie nach Fahrgästen, die den Vorfall beobachtet haben. Zeugen können sich unter Telefon 0621/833970 melden.