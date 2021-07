Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Where there’s a need, there’s a Lion" – nach dieser Devise handeln die Lions Clubs weltweit. Und so war es auch im November vergangenen Jahres, als sich der Lions Club Mannheim-Quadrate dem von der Stadt gepachteten Niederbrückl-Platz in Neckarau annahm. Dort setzt die 2013 vom Verein "Lebensnahes Lernen" ins Leben gerufene Kinder-und Jugendhilfeeinrichtung "Zwischenraum" unter dem Namen "Das Brückl" ein besonderes Nachbarschaftsprojekt um. Die vom "Zwischenraum" betreuten Kinder und Jugendlichen verwandeln gemeinsam mit professioneller Unterstützung erfahrener Spielplatzbauer das knapp 1500 Quadratmeter große, verwahrloste Areal in einen Ort für alle.

Bei den jungen Schaffern handelt es sich um Menschen, die nahe dran sind, schulisch zu scheitern oder sich der Schule bereits verweigert haben. "Das ist kein Zeichen von mangelnder Intelligenz oder der Anfang einer kriminellen Karriere", sagt Gabriele Pohl. Die pädagogische Leiterin des "Zwischenraums" nennt vielmehr Mobbingerfahrungen, Leistungsdruck, Schwierigkeiten in der Familie, störende Verhaltensweisen und Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion als Gründe für einen solchen Rückzug von der Schule, aber auch insgesamt.

In der Einrichtung sollen die Kinder und Jugendlichen einen Ort finden, an dem sie sich angenommen fühlen und ihrer Entwicklung Raum geben können. So wie Samuel aus Speyer, der mit acht Jahren in den "Zwischenraum" kam. "Er war ein sehr schüchternes Kind", erinnert sich Pohl, wie der Junge im Kreis Gleichgesinnter über handwerkliche Projekte wie das Bauen eines Ofens oder das Erlernen der Zauberei zunehmend auftaute und Selbstvertrauen fasste. "Wir sind damals durch einen Arzt auf das Angebot aufmerksam geworden", erzählt die Mutter des heute 13-Jährigen, der längst wieder Anschluss gefunden hat und auf eine freie Schule im Rhein-Neckar-Kreis geht.

Laut Pohl verlassen in Deutschland insgesamt 54.000 Schüler pro Jahr die Schule ohne Abschluss. In Mannheim und Ludwigshafen sind es fast acht Prozent aller Jugendlichen. Die meisten von ihnen finden in der Folge keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Andererseits gibt es eine große Zahl von Menschen, die schulisch gescheitert, aber doch und oft auf Umwegen ihren Weg gemacht haben, weil sie irgendwann in ihrer Biografie auf jemanden gestoßen sind, der an ihre Fähigkeiten glaubte, sie unterstützt und ermutigt hat.

Pohl nennt es "die nützliche Erfahrung, nützlich zu sein", die aus sogenannten Problemfällen tatkräftige junge Menschen werden lässt. Auch auf dem "Brückl" wird geschleppt, gegraben, geschreinert und gegärtnert: Das Gartenhäuschen wird vom Fundament bis zum Dach nahezu in Eigenregie gebaut. In Hochbeeten wird Gemüse gezogen. Die beiden Bauwagen bieten Platz für kreative Projekte. "Reparatur-Cafés" sowie das Sommer-Camp Ende August für Sieben- bis Zwölfjährige sind weitere Angebote für die Allgemeinheit.

"Viele Firmen, Institutionen und Einzelpersonen unterstützen uns", erzählt Pohl. Die Drittklässler der benachbarten Waldorfschule wollen auf dem Platz weiter an ihrer Boule-Bahn bauen. Und gerade erst ist mit dem Baumhaus aus Robinienholz ein weiteres Schmuckstück entstanden.