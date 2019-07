Mannheim. (pol/van) Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstag um kurz nach 10 Uhr im Stadtteil Neckarau ereignet hat, sucht derzeit die Polizei.

Ein 36-Jähriger war in der Friedrichstraße in Höhe der Wörthstraße auf einem Fußgängerüberweg unterwegs gewesen, als ein Auto aus der Richtung Neckarauer Waldweg an den Mann heranfuhr. Der Fahrer des Mini Cooper soll mehrfach seine Lichthupe betätigt und anschließend eine Gefahrenbremsung durchgeführt haben, sodass er direkt vor dem Fußgänger sein Fahrzeug zum Stehen brachte, so die Beamten weiter.

Der 36-Jährige lief dann offenbar weiter und der Mini Cooper fuhr neben ihm her. Aus dem Auto heraus soll ihn der Fahrer dann beleidigt und mit einer Pistole bedroht haben. Anschließend fuhr der Mann weiter in Richtung Neckarau-Zentrum.

Der mutmaßliche Fahrer konnte schließlich im Rahmen einer Kontrolle gefasst werden. Am Steuer saß ein 22-jähriger Mann. Dieser führte im Handschuhfach eine Schreckschusswaffe mit sich. Die Waffe samt Munition und ausgehändigten Waffenschein wurden beschlagnahmt.

Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Mannheim-Neckarau sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/833970 zu melden.