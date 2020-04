Von Olivia Kaiser und Heike Warlich-Zink

Mannheim. Jena hat als erste deutsche Großstadt eine Mundschutzpflicht angekündigt, die ab kommender Woche gelten soll. Auch in Mannheim tragen immer mehr Menschen einen sogenannten Mund-Nasenschutz, wenn sie vor die Tür gehen. Dabei handelt es sich nicht um medizinische Schutzmasken, die den Coronavirus abhalten, sondern um einen Spuckschutz, der verhindert, dass der Träger durch Husten oder Niesen eigene Sekrettröpfchen in Umlauf bringt. Doch diese Masken sind Mangelware. In Mannheim haben sich deshalb gleich mehrere Akteure dazu entschlossen einen Mund-Nasenschutz zu produzieren. Die RNZ nennt drei Beispiele:

> Nationaltheater: "Wir sind froh, dass wir in dieser schweren Zeit helfen können", sagt Manfred Scholz, Leiter des Kostümwesens am Nationaltheater. Normalerweise sorgen er und sein Team für die Kostüme der Opern-, Schauspiel- und Ballettproduktionen. Doch als das Theaterhaus schließen musste, gab es plötzlich keine Arbeit mehr. Vor zwei Wochen sei die Intendanz an ihn mit der Idee herangetreten, die einfachen Schutzmasken herzustellen. Seine Mitarbeitet waren sofort einverstanden und begeistert. "Ich habe unsere Stoffbestände durchforstet, die passenden Baumwollstoffe herausgesucht und zugeschnitten", erzählt er. Jetzt nähen Schneider, Kostüm- und Maskenbildner zu Hause die Masken nach einem Muster, dass Scholz ihnen an die Hand gegeben hat. Am vergangenen Freitag waren die ersten 600 Masken fertig. Sie gingen an die Feuerwehr. Auch die zweite Ladung steht schon bereit. Die Stadtverwaltung koordiniert die Abgabe. Mittlerweile hat Manfred Scholz 180 Meter Stoff nachbestellt, so dass die Arbeit weitergehen kann. Die Näher sind froh über die Beschäftigung, Kurzarbeit ist – zumindest derzeit – kein Thema.

> Von Jungfeld: "Die Idee wurde aus der Not geboren", erzählt Lucas Pulkert, der mit Maria Pentschev vor sieben Jahren das Label von Jungfeld gegründet hat. Normalerweise produziert die Firma Socken, doch jetzt findet sich auf der Internetseite neben den Kollektionen für Damen und Herren auch die Rubrik "Masken". Die Coronakrise habe die Firma massiv betroffen, erzählt Pulkert. von-Jungfeld-Socken gibt es in rund 600 Kaufhäusern und Boutiquen in ganz Deutschland. Da alle Bekleidungsläden derzeit geschlossen sind, brachen die Umsatzzahlen ein. Die Gründer überlegten, wie es für sie und ihre 20 Mitarbeiter weiter gehen kann. "Wir haben schon die Formulare für die Finanzhilfen des Bundes ausgefüllt, doch dann kam uns der Einfall, Mund- und Nasenmasken herzustellen." Für das Vorhaben tat sich das Label mit der tschechischen Firma Bewooden zusammen, die normalerweise Holzaccessoires herstellt und ihre gesamte Manufaktur auf Maskenproduktion umgestellt hat. Denn in Tschechien besteht bereits die Maskenpflicht. Auch eine Dirndlschneiderei und ein Krawattenhersteller aus Berlin sind im Boot. Wer bei von Jungfeld online eine Maske bestellt, kann gleich eine Soli-Maske mitbestellen, die dann jemandem zugute kommt, der sich keine Mund-und Nasenmaske leisten kann. "Wir sind überwältigt, wie viele Menschen die Soli-Maske bestellen", sagt Pulkert. Mehrere tausend Stück haben sie bereits ausgeliefert. Die beantragte finanzielle Unterstützung braucht das Unternehmen derzeit nicht. "Wie sind nicht sicher, wie lange die Nachfrage andauert, aber dank der Maskenproduktion ist unser Geschäft derzeit stabil", erklärt Lucas Pulkert.

> Seckenheimer Bastelhexen: Eigentlich wollten Nicole Kreusel, Valentina Koger und Sabine Kiesel für verschiedene Ostermärkte in der Region basteln. Als klar war, dass die nicht stattfinden, wurde im Internet nach Anleitungen für einen Mund-Nasenschutz aus Baumwolle gesucht. "Zunächst für den eigenen Bedarf. Doch inzwischen werden wir überrannt und kommen kaum nach. Allein heute gingen 60 Bestellungen ein", berichtet Nicole Kreusel. Die Nähanleitung haben sie mittlerweile so angepasst, dass die Teile zügig herzustellen sind. "Stoff ist nicht das Problem, da können alte Herrenhemden ebenso genommen werden wie Bettwäsche aus Baumwolle. Gummiband ist allerdings kaum oder nur überteuert zu kriegen", ergänzt Valentina Koger. Noch haben die Bastelhexen einen eigenen Vorrat und bekommen Gummi aus dem Bekanntenkreis, sodass die Frauen pro Tag jeweils 20 Stück schaffen. Ein bisschen verdienen sie daran, aber Wucher betreiben wollen sie auf keinen Fall. Die aktuellen Preise können über bastelhexen@web.de erfragt werden. Infos gibt es unter www.dieseckenheimerbastelhexen.de