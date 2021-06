Mannheim. (RNZ) Entspannt laue Sommernächte bei einem kühlen Getränk genießen – coronakonform. Um das enge Partyviertel Jungbusch etwas zu entlasten, wurde im vergangenen Jahr für Nachtschwärmer eine Ausweichfläche in der Neckarstadt-West auf dem Gelände des Alten Stromwerks in der Fardelystraße geschaffen. Am Freitag, 18. Juni, startet der Nachtmarkt um 18 Uhr in die neue Saison. Zur Eröffnung gibt es unter dem Motto "Electronic Beats" Musik von den DJs House&Hof, Leonvolk und Pyrotikk.

Der wöchentlich stattfindende Nachtmarkt soll Besucher mit einem reichhaltigen Angebot an Speisen, Getränken und Produkten aus Mode, Kunst und dem Kreativbereich locken. Verschiedene lokale Gastronomen haben sich zusammengeschlossen, um mit Unterstützung der Kulturellen Stadtentwicklung/Startup Mannheim und Nachtbürgermeister Robert Gaa die Bespielung der Auswachfläche zu organisieren.

In diesem Jahr ergänzen Kulturveranstaltungen und Konzerte das Programm, zum Beispiel das Queer Festival, die Delta-Konzertreihe oder das New Talents Festival. Die Tanzcompagnie "La Trottier Dance" zeigt die neue Tanzinstallation "Follow lucky”. Ihre erste Vorstellung in der Halle des Alten Stromwerks findet am Freitag, 25. Juni, um 21 Uhr statt. Künstlerinnen und Künstler, die sich am Kunsthandwerkermarkt (Arts & Crafts) beteiligen möchten, können sich per E-Mail an nachtmarkt.mannheim@gmail.com wenden. Auf dem Nachtmarkt gibt es ein Speisen- und Getränkeangebot.

Diverse Weingüter wie das Weingut von Winning und Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan sind auch dabei. Eine Premiere feiert das neue vegane Streetfood-Konzept von Joe Molese aus Heidelberg. Die allgemeinen Öffnungszeiten des Nachtmarks sind donnerstags bis samstags von 18 Uhr bis 1 Uhr. Der Eintritt ist frei. Unter www.facebook.com/ nachtmarkt.stromwerk/ gibt es weitere Informationen.