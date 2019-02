Mannheim. (pol/sdm) In der Innenstadt kam es einem Unfall zwischen einem Laster und einer Straßenbahn in Höhe des Quadrats O5. Die Polizei berichtet, dass die Straßenbahn gegen 9.15 Uhr in Richtung Wasserturm unterwegs war, als sie mit dem Lastwagen im Lieferverkehr zusammenprallte. Die Bahn stieß gegen den Kofferaufbau des Lasters, woraufhin fast die ganze Bahn entgleiste.

Dabei wurden drei Fahrgäste verletzt. Eine Person wurde leicht verletzt und erlitt Schnittwunden. Ein Mann und eine Frau wurden schwerer verletzt und kamen mit Prellungen und einer Handfraktur in Mannheimer Krankenhäuser.

Mehrere Fensterscheiben der Straßenbahn wurden durch den Zusammenstoß zerstört. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr unterbrochen.

Laut RNV wurde er um 11.15 Uhr wieder freigegeben.

#Achtung #L4 #Planken #Mannheim

Die Störung auf den Planken ist behoben, die Strecke zw Wasserturm und Paradeplatz ist in beiden Richtungen wieder frei - es wird nicht mehr umgeleitet, der Ersatzverkehr wird eingestellt. — #rnvRacingTeam (@rnvGmbH) 26. Februar 2019

Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Polizei unter der 0621/174-4045 anzurufen.

Update: 13.25 Uhr, Dienstag, 26. Februar 2019