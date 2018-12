Mannheim. (RNZ) Nach einer Schlägerei zwischen zwei Männern in der Innenstadt sind am Freitagabend mehrere Personen auf einschreitende Polizeibeamte losgegangen. Laut Bericht wollten die Ordnungshüter den Streit der beiden Männer beenden. Während einer flüchtete, ging der andere, ein 37-jähriger betrunkener Mann, auf die Beamten los. Diese setzten Pfefferspray ein und waren dabei, den 37-Jährigen festzunehmen, als sieben Männer versuchten, die Festnahme zu verhindern.

Dem 37-Jährigen gelang zunächst die Flucht. Die Beamten hielten die anderen Angreifer mit Pfefferspray zurück. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten an. Am Ende gelang es, den flüchtigen 37-Jährigen in einem Café zu finden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast einer Promille. Der Mann sieht einer Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte entgegen.