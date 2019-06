Mannheim. (pol/mün) Nach einem Angriff auf einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen Mitte April im Mannheimer Stadtteil Waldhof sind mittlerweile fünf Tatverdächtige in Haft - die Ergebnisse der Ermittlungsgruppe "Huben" wurden jetzt von Polizei und Staatsanwaltschaft veröffentlicht.

> Was war passiert? Am 16. April waren der 18- und der 19-Jährige in der Hubenstraße von einer Gruppe mit Wasserflaschen beworfen worden. Als sie die Angreifer zur Rede stellten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Danach gingen die beiden weiter zur Altrheinstraße, wo sie gegen 22.15 Uhr in einem Hauseingang eine Zigarette rauchten. Plötzlich stürmten Männer auf sie zu und attackierten die beiden. Ein Angreifer hatte ein Messer und verletzte den 19-Jährigen lebensgefährlich. Er musste notoperiert werden. Der 20-Jährige erlitt teilweise tiefe, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Angreifer flüchteten nach der Tat.

> Die Ermittlungen der Polizei: Neun Tage später, am 25. April, wurde die Ermittlungsgruppe "Huben" beim Kriminalkommissariat Mannheim eingerichtet. Sie erwirkte mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, die am 2. Mai ausgeführt wurden. Am gleichen Tag wurden zwei Haftbefehle gegen einen 18-Jährigen und einen 19-Jährigen erlassen. Die beiden Männer wurden als Tatverdächtige für den Messerangriff in der Hubenstraße festgenommen.

> Weitere Festnahmen: Zwei weitere Verdächtige wurden am 3. Mai festgenommen. Den 17 und 19 Jahre alten Männern wird besonders schwerer Raub vorgeworfen. Sie sollen mit einem weiteren 17-Jährigen am 21. Februar im Ulmenweg einen 19-Jährigen in einen Park gelockt und ausgeraubt haben. Dort soll das Trio den 19-Jährigen aufgefordert haben, Schulden in Höhe von 150 Euro zu begleichen. Dann sollen die drei dringend Tatverdächtigen den 19-Jährigen mit Schlagstöcken geschlagen und 5 Euro entwendet haben. Der 19-Jährige erlitt im Kopfbereich Platzwunden, das Trio flüchtete.

> Die letzte Festnahme: Am Dienstag, 28. Mai, konnte der flüchtige dritte Tatverdächtige, ein 17-Jähriger, vorläufig festgenommen werden. Auch gegen ihn wurde ein Haftbefehl ausgestellt.

Die inhaftierten Beschuldigten wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminaldirektion Heidelberg, Kriminalkommissariat Mannheim dauern an.