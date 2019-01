Mannheim. (rnz/van) Nachdem die Mannheimer Privatschule "Das Kurpfalz" und die Realschule Mannheim im Oktober vergangenen Jahres Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt hatten, scheint keine drei Monate danach eine Lösung in Sicht. Das Kolping-Bildungswerk Baden-Württemberg soll nun neuer Träger sein, heißt es in einer Pressemitteilung. "Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Kolping-Bildungswerk einen erfahrenen und überregional aufgestellten Schulträger für das Kurpfalz gefunden haben. Das Kolping-Bildungswerk steht für Kontinuität, Qualität und Weiterentwicklung sowie für ein gutes pädagogisches Konzept. Das Kurpfalz steht ebenso für ‚Wissen - Werte - Tradition‘ und darin sehe ich eine ideale Ergänzung", sagt Insolvenzverwalter Tobias Wahl. Dieser strebe einen Vergleich mit den Gläubigern an.

Der Kolping-Bildungswerk soll die Mehrheit der Anteile der staatlich anerkannten Privatschule in freier Trägerschaft übernehmen und damit die Zukunft der Schulen sichern, heißt es weiter. "Ich freue mich über die Entscheidung für das Kolping Bildungswerk Württemberg. Zwischen der Eigentümerfamilie Schmitt und mir bestehen seit rund 20 Jahren über den Privatschulverband gute Kontakte. Das Kurpfalz verfügt über ein bewährtes pädagogisches Konzept und ist ein Leuchtturm in der Privatschullandschaft. Dieses werden wir im Grundsatz bewahren und gemeinsam weiter entwickeln", sagt Dr. Klaus Vogt, Vorstandsvorsitzender des Kolping-Bildungswerks Württemberg. Geplant seien auch Investitionen in Gebäude und Schulausstattung.

Grund für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren vor allem Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit. Diese waren zuletzt durch die laufenden Einnahmen nicht mehr finanzierbar gewesen. Der Antrag hatte offenbar keine Auswirkungen auf den laufenden Schulbetrieb des Gymnasiums und der Realschule mit insgesamt rund 700 Schülern, 68 Lehrern und weiteren Angestellten. Alle Lehrer, weitere Angestellte und Schulleiter sollen laut Mitteilung ihren Arbeitsplatz behalten dürfen.