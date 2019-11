Bereits im Sommer hatte es in einem der Hochhäuser am Neckarufer gebrannt. Foto: vaf

Mannheim (man) Nach dem Hochhausbrand am vergangenen Sonntag hat die Stadt Mannheim ihre Maßnahmen zum Brandschutz ausgeweitet. Wie die Verwaltung mitteilt, dürfen die Müllabwurfschächte in allen drei Wohntürmen des Gebäude-Komplexes am Neckarufer bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden.

Der Brand am Sonntagmorgen in einem der Türme geht auf eine Verpuffung in einem solchen Müllabwurfschacht zurück. Die Wucht der Explosion riss ein Loch in die Innenwände des Hauses. Bereits im Juli hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben: Damals brach in einem der anderen Hochhäuser ein Feuer aus – ebenfalls im Müllabwurfschacht.

Nun hat die Stadt die Schließung aller drei Schächte angeordnet. Am Montag war nur der Schacht geschlossen worden, in dem es am Sonntag gebrannt hatte. Die entsprechenden baurechtlichen Verfügungen habe man den Vertretern der Hauseigentümer am Dienstag übergeben, heißt es vonseiten der Stadt. Dabei waren auch Vertreter des Fachbereichs Baurecht und Denkmalschutz, der Feuerwehr, der Abfallwirtschaft, sowie der Hausverwaltung anwesend. Die Wohntürme im Stadtteil Neckarstadt-Ost gehören einer Firma aus Luxemburg.

Damit die Hausbewohner ihren Müll trotzdem ordnungsgemäß entsorgen können, hat die Stadtverwaltung vorläufige Abstellplätze für Müllcontainer eingerichtet. „Die Eigentümerseite wird alle Mieter über die Schließung der Müllabwurfschächte und die Standorte der Container informieren“, erläutert Stadtsprecher Jan Krasko.

Zudem werde die Eigentümer-Firma ein neues Müll- und Sicherheitskonzept ausarbeiten und mit der Stadt abstimmen. Derzeit ist noch unklar, wie viele Häuser in Mannheim einen Müllabwurfschacht nutzen. „Das kann die Feuerwehr nicht genau sagen“, erklärt Jan Krasko auf Nachfrage. Neben den drei Hochhäusern am Neckarufer sind der Stadt aber mindestens noch zwei weitere Gebäude bekannt.