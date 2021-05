Von Alexander Albrecht

Mannheim. Kawumms! Als ein Mitglied Roland Hörner fragt, ob er auch in die CDU eingetreten wäre, wenn ihn der Parteivorstand nicht zu seinem Wunschkandidaten für die Bundestagswahl auserkoren hätte, fängt es wie auf Kommando zu donnern an und prasselt der Regen auf das Dach des VfR-Stadions. Der frühere Hafendirektor antwortet souverän und ehrlich. Dass er der Union seit Langem nahestehe, wisse jeder. Den Zeitpunkt, "dies in die Tat umzusetzen", habe aber die Parteispitze definiert. Und so tritt nun einer für die Christdemokraten an, der bis vor wenigen Wochen lediglich "CDU-Mitglied im Herzen" war.

Von den 123 abgegebenen Stimmen entfallen gleich im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte (65; 53,7 Prozent) auf Hörner. Der 67-Jährige will anstelle des über die Maskenaffäre gestolperten Nikolas Löbel wieder das Direktmandat erobern. Einen Achtungserfolg erzielt der Zweitplatzierte Ulrich Seel mit 48 Stimmen (39,7 Prozent). Nur sechs beziehungsweise zwei Mitglieder machen ihr Kreuzchen bei dem Wieslocher IT-Unternehmer Jörn Döring und dem jungen Justizfachangestellten René Weißenberger.

Wie der einstige Deutsche Fußball-Meister VfR Mannheim, hat auch die örtliche CDU schon bessere Tage erlebt. Die stolzen "Hewwel" kicken in der sechsten Liga, die Christdemokraten stellen derzeit keine Abgeordneten in Stuttgart und Berlin. Dass nur 130 von 900 Mitgliedern zur "Outdoor"-Nominierungsversammlung am Samstag gekommen sind, ist kein Zeichen für Aufbruch.

Hörner will in den kommenden Wochen das Ruder herumreißen und die CDU aus unruhigen Gewässern auf Kurs bringen. In seiner Rede baut er gleich zu Beginn eine Breitseite gegen Grüne und SPD ein. "Die glauben immer, sie hätten bei der Verkehrs- und Klimawende eine Lösung", so Hörner, "aber den Praxistest bestehen diese Theorien nicht."

Was bei anderen Parteien auf dem Papier stehe, habe er als langjähriger Hafendirektor längst in Angriff genommen. Exemplarisch nennt Hörner Fotovoltaikanlagen und Stromtankstellen für Kreuzfahrtschiffe. Starkmachen will sich Hörner für weniger Bürokratie und mehr Innovationsförderung, dazu die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern und die Polizei etwa im Kampf gegen Clan-Kriminalität unterstützen.

Eine vom Vorstand beauftragte Findungskommission hatte Hörner als Kandidaten empfohlen. Was seine drei Konkurrenten jedoch nicht daran hinderte, ihren Hut in den Ring zu werfen. Seel, früher Büroleiter des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Egon Jüttner, verweist auf seine Netzwerke in Berlin. "Ich weiß, wo ich anklopfen muss", sagt er.

Viel Beifall erhält der 41-Jährige für die Ankündigung, neben seiner Abgeordnetentätigkeit keine Berater- oder Projektentwicklungsfirma betreiben zu wollen – ein deutlicher Seitenhieb gegen Löbel. Eher unrealistisch erscheint sein Vorschlag, ein künftiges Bundesdigitalisierungsministerium in Mannheim anzusiedeln. Angesichts der von Grünen, Linken und SPD nominierten Kandidatinnen versteigt sich Seel zu der Aussage: "Ein bisschen Testosteron in diesem Wahlkampf tut uns schon gut."

Wie weit die Mannheimer CDU noch von Geschlossenheit entfernt ist, zeigt die Diskussion, in der die bekannten Gräben zwischen früheren Amts- und Mandatsträgern und den von ihnen als Löbel-nah kritisierten Vorstandsmitgliedern aufbrechen. Der frühere Bürgermeister Rolf Schmidt spricht sich ebenso für Seel aus wie der 85-jährige Ex-MVV-Chef Roland Hartung. Der Senior legt sich mit Löbels ehemaligem Wahlkreismitarbeiter Thomas Hornung an, der sich zunächst aus Corona-Gründen weigert, dem Granden das Mikrofon zu geben.

Vorstandsmitglied Christian Hötting bringt es genervt auf den Punkt: "Ich bin seit sieben Jahren in der Mannheimer CDU. Was ich hier schon erlebt habe, da kann ich nur sagen ,Gute Nacht Mari’." Die Gegner sollten nicht hier sitzen, sondern bei den Grünen und der SPD. "Aber mir will man den Ehrenvorsitz abnehmen", brüllt Jüttner dazwischen. Der Stadtrat hatte bei einer Vorstandssitzung, bedingt durch seine fehlende Affinität für Soziale Medien, einen Eklat ausgelöst. Schließlich gelingt es dem Ersten Bürgermeister Christian Specht, die Wogen etwas zu glätten. Er hält das Votum der Kommission und der Parteiführung pro Hörner für richtig. Der Kandidat sei in der Stadt bekannt, was angesichts der knappen Zeit bis zur Bundestagswahl Ende September ein wichtiger Pluspunkt sei. Specht erinnert an Hörner soziales Engagement, das er nicht zur Schau trage, und an manch harte Verhandlung zwischen der Rathausspitze und ihm. Der Bürgermeister baut zudem Ulrich Seel eine Brücke. Er soll noch viele Jahre die Parteiarbeit begleiten.

Hörner verspricht, die volle Legislaturperiode von vier Jahren durchzuhalten, falls er gewählt werde – "es sei denn, der Himmel fällt mir auf den Kopf".