Die MVV will ab Ende 2021 den in Klärschlamm enthaltenen Phosphor recyceln. Foto: Gerold

Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die Kläranlagen der Region haben sich längst darauf eingestellt. Sie liefern ihren Klärschlamm auf kurzen Wegen zur Weiterverarbeitung an das MVV-Kraftwerk auf der Friesenheimer Insel. Bislang wurde dort der anfallende Klärschlamm thermisch verwertet, also verbrannt, um daraus Wärme und Strom zu gewinnen. Im Sinn einer stärkeren Kreislaufwirtschaft soll nun aber in einer neuen Anlage ab Ende 2021 der im Klärschlamm enthaltene Phosphor zurück gewonnen werden.

Das abfallgefeuerte Kraftwerk der MVV Energie AG, das den Siedlungsmüll von über einer Million Einwohnern des Rhein-Neckar-Raums sowie Abfälle aus der Industrie und dem Gewerbe aufnimmt, wird damit zum ersten Kraftwerksstandort in Baden-Württemberg, das eine solche Phosphor-Recycling-Anlage besitzt. Zum symbolischen ersten Spatenstich war daher auch Regierungspräsidentin Sylvia Felder aus Karlsruhe angereist. Das dortige Regierungspräsidium hatte dem Betrieb der geplanten MVV-Anlage im Dezember 2018 die Genehmigung erteilt. Neben der Regierungspräsidentin und den beiden MVV-Vorständen Georg Müller (Vorsitzender) und Hansjörg Roll (Technikvorstand) durfte als Vertreterin der Stadt auch Umweltbürgermeisterin Felicitas Kuballa zum Spaten greifen.

"Mit der neuen Anlage, die knapp 50 Millionen Euro kostet, haben wir in den vergangenen Jahren an diesem Standort etwa 100 Millionen Euro investiert. Und wir beweisen damit, dass Klimaschutz und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft ein Teil unseres Geschäftsmodells sind", erklärte Müller. "Neue technische Lösungen tragen zur Nachhaltigkeit bei. Aber beim Klimaschutz darf man nicht darauf warten, dass die Politik Vorgaben macht oder die Sache mitfinanziert. Man muss nach wirtschaftlichen Lösungen suchen, die sich rechnen. Und das ist hier der Fall", so Müller weiter.

Die künftige Anlage hat eine Maximal-Kapazität von 180.000 Tonnen Klärschlamm jährlich. Sie soll im Regelbetrieb mit einer jährlichen Klärschlammmenge von etwa 130.000 Jahrestonnen noch nicht komplett ausgelastet sein. Phosphor ist ein wertvoller Dünger, der allerdings in Form von Klärschlamm tendenziell immer seltener direkt auf die Felder ausgebracht wird. Nach einer jahrzehntelangen Nutzung ist Baden-Württemberg schon auf die thermische Behandlung umgestiegen.

"Ab 2023 ist die direkte Ausbringung von Klärschlamm in der Landwirtschaft in Baden-Württemberg sogar generell untersagt", betonte Sylvia Felder. Doch bei der üblichen Verbrennung mit anderen Müllanteilen gelangen zu viele Schadstoffe in die Asche, sodass der darin enthaltene Phosphor nicht genutzt werden kann. Bei einer "monothermischen Behandlung" des Klärschlamms ist dies nicht der Fall.

Diese geschieht ab Ende 2021 in zwei 30 Meter langen Drehrohren am MVV-Kraftwerk, in denen der Schlamm zunächst mit Hitze getrocknet wird. Die bei der anschließenden Verbrennung entstehende Asche enthält 90 Prozent des im Klärschlamm enthaltenen Phosphors, der dann zur Düngung eingesetzt werden kann. "Rund die Hälfte der importierten Roh-Phosphate in Baden-Württemberg könnten durch Phosphat-Recycling aus Klärschlämmen ersetzt werden", betonte Roll. Damit werden natürliche Phosphor-Aufkommen geschont. Deutschland importiert jährlich gut 500.000 Tonnen Phosphor aus aller Welt. Eine Tonne Phosphor wird gegenwärtig am Weltmarkt zu etwa 75 Euro gehandelt.