Mannheim. (pol/lyd) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen 29-jährigen irakischen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln in Mannheim betrieben und Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben.

Der Tatverdächtige soll spätestens seit Januar 2021 einen schwunghaften Handel mit Marihuana betrieben haben. Bei der Durchsuchung einer von ihm angemieteten Bunker-Wohnung im Stadtteil Neckarstadt wurden am Montag insgesamt 2,15 Kilogramm Marihuana aufgefunden. In seiner Wohnung im Stadtteil Neckarau bewahrte er weitere 350 Gramm Marihuana in der Nähe eines Einhandmessers auf.

Bei der Durchsuchung dieser Wohnung am selben Tag wurden zudem noch 2.760 Euro Falschgeld aufgefunden und beschlagnahmt. Das Falschgeld wollte der Tatverdächtige offenbar in den Verkehr bringen.

Der Tatverdächtige wurde am heutigen Dienstag dem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.