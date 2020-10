Mannheim. (pol/rl) Ein mutmaßlicher Drogendealer wurde am gestrigen Montag verhaftet. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim mit. Der 24-jährige marokkanische Staatsangehörige soll mit großen Mengen Haschisch gehandelt haben.

Der junge Mann war am Montag kurz nach 14 Uhr auf der Bundesstraße B38 als Beifahrer in einem Mercedes aufgefallen. Der Wagen wurde von der Autobahnpolizei Walldorf an der Einfahrt Mannheim-Käfertal gestoppt. Bei der Kontrolle fanden die Beamten im Rucksack des 24-Jährigen fünf Pakete mit rund 4,5 Kilogramm Haschisch.

Gegen den Verdächtigen wurde daraufhin wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr ein Haftbefehl erwirkt, sodass der 24-Jährige am Montagnachmittag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.