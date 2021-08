Mannheim. (pol/mün) Seit Juni sollen eine 32-Jährige und ein 44 Jahre alter Mann zusammen gezielt Taschendiebstähle begangen haben. Vor allem in Bussen und Bahnen sollen sie auf Diebestour gegangen sein, glauben die Ermittler. Seit Mittwoch sitzen die beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Polizei werfen den beiden gewerbsmäßige Diebstähle im Raum Mannheim und Ludwigshafen vor.

Die Ermittler glauben, dass die beiden Inhaftierten immer dann in öffentlichen Verkehrsmitteln Taschendiebstähle begingen, wenn viele Menschen unterwegs waren und es größeres Gedränge gab. Nach derzeitigem Stand sollen insgesamt sechs Diebstähle, vorwiegend mit älteren Menschen als Opfer, durch die Täter gemeinsam begangen worden sein.

Mit den EC-Karten der Opfer seien durch die Beschuldigten im Anschluss mehrmals hohe Bargeldbeträge an Geldautomaten abgehoben worden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 7.000 Euro belaufen.

Gegen die 32-Jährige wird derzeit noch aufgrund vier weiterer ähnlicher Taten ermittelt. Auch hier soll die Verdächtige ihren Opfern Geldbeutel entwendet und anschließend Automaten Geld abgehoben haben. Der hier entstandene Schaden liegt bei rund 8.000 Euro.

Die beiden Tatverdächtigen konnten am Dienstagabend noch kurz vor der Ausreise aus Deutschland am Frankfurter Flughafen festgenommen werden. Nach der vorläufigen Festnahme wurde gegen die Beschuldigten am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erlassen.

Die Ermittler hoffen nun, dass sich weitere Opfer der mutmaßlichen Taschendiebe aus dem Raum Mannheim und Ludwigshafen melden, die an Haltestellen oder in Bussen und Bahnen bestohlen wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621/1743310 entgegen.