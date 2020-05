Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Die ‚Mainz‘ sollte am Rhein erhalten bleiben. Dabei will ich mich gar nicht auf Mannheim fokussieren, auch wenn es schön und lobenswert ist, dass das Schiff damals dort landen konnte", sagt Armin Hummel. Von Badenweiler im Markgräfler Land aus beobachtet der 85-Jährige sehr genau die Meldungen über das Museumsschiff und ist beunruhigt, dass es verschrottet werden könnte. Denn es war sein Vater Adolf Hermann Hummel, der den Schnelldampfer Ende der 1920er-Jahre für die 1871 von seinem Großvater gegründete Ruthof-Werft in Mainz-Kastel konstruierte.

Am 4. Juni 1929 trat der letzte für die Köln-Düsseldorfer Rheinschifffahrts AG (KD) gebaute Raddampfer seine Jungfernfahrt an. Als die Firmengeschichte der Werft 1975 endete, stand das größte Personenschiff auf dem Rhein noch voll unter Dampf und fuhr noch bis 1980 zwischen Mainz und Köln hin und her. Ein Jahr später wurde die "Mainz" ausrangiert. Die KD schenkte das Schiff der "Gesellschaft zur Förderung des Deutschen Rheinschifffahrtsmuseums" in Mannheim unter der Voraussetzung, es für museale Zwecke zu verwenden. Am 17. Oktober 1986 gab die Gesellschaft es nach einer Überholung an das Landesmuseum für Technik und Arbeit (heute Technoseum) weiter.

In Binnenschifffahrtskreisen sah man das gern: Die "Dampferzeitung" berichtete, dass das Prunkstück "nach einem bewegten Schiffsleben nun am Neckarsteiger an der Mannheimer Kurpfalzbrücke seinen letzten Liegeplatz gefunden hat". Ob das auch in Zukunft so bleibt, ist allerdings ungewiss. Der TÜV ist ebenso ausgelaufen wie die Liegegenehmigung. Stadt und Land sind als Eigentümer die notwendige Generalsanierung aus Kostengründen seit der Stilllegung am 31. Dezember 2018 bisher nicht angegangen. Überlegungen, den Schaufelraddampfer mittels Betonfundament unweit des Marchivums fest an Land zu holen, wurden aus technischen Gründen verworfen.

Eine Anfrage von Armin Hummel an die Stadt Mainz nach einem Liegeplatz, um das Schiff wieder heim zu holen, sei negativ beschieden worden. Ein Telefonat mit Harald Lüdkte, Leiter des Technoseums, hat ihn auch nicht allzu optimistisch gestimmt. Doch der Senior, der in Hamburg und Hannover Schiffsbau studierte und als Dozent bei der Marine tätig war, bevor er zu einem großen Softwareentwickler ging, wirbt weiter unermüdlich für den Erhalt des Schiffs, das als 1000. Neubau die Ruthof-Werft verließ. "Es handelt sich zudem um den letzten noch existierenden großen Personendampfer, die für viele Generationen von Einheimischen und Touristen das Bild der Rheinschifffahrt prägten", argumentiert Hummel. Die Kessel funktionieren, die Dampfmaschine sei gar im Original erhalten. "Echte Publikumsmagnete" seien derartige Schiffe in der Schweiz und in Sachsen, wo man die historischen Stücke laut Hummel mit viel Enthusiasmus und Aufwand erhalte und betreibe. Die "Mainz" sei charakteristisch für die Rheinlandschaft und einfach zu schade, um von der Bildfläche zu verschwinden.

Doch nun gibt es ja Hoffnung. Düsseldorf hat Interesse an dem Raddampfer, denn dort sucht man schon lange nach einer Präsentationsfläche für ein 300 Jahre altes Plattenbodenschiff, das 2009 bei Deichbauarbeiten im dortigen Stadtteil Kaiserwerth entdeckt wurde und von Fachleuten als wichtiges Kulturgut und Sensationsfund bezeichnet wird. Das Museumsschiff bliebe also Museumsschiff, wenn auch an anderer Stelle am Rhein, und immer unter Vorbehalt, dass die Sache spruchreif wird. Zwar prüft Lüdtke im Auftrag von Stadt und Land eine andere Trägerschaft. Doch wie es mit dem Museumsschiff weitergeht, darüber entscheidet der Stiftungsrat. In dessen nächsten Sitzung im Juli wird ein weiteres Gutachten besprochen, das dem Technoseum seit Kurzem vorliegt.

Zum Einholen erneuter einer Expertise hatte man sich entschlossen, nachdem der Mannheimer Unternehmer und Schiffsexperte Rolf Götz den bisherigen Kostenvoranschlag bezweifelt und auf eigene Rechnung einen anerkannten Schiffbausachverständigen mit einem Gutachten beauftragt hatte. Dieser war zu einer wesentlich niedrigeren Summe gelangt. Nach Auskunft von Harald Lüdtke bestätigt das mittlerweile dritte Gutachten des Technoseums – erstellt von einem auf Traditionsschiffe spezialisierten Fachmann – den ursprünglichen Kostenvoranschlag. Die belaufen sich laut Technoseum auf über zwei Millionen Euro.