Mannheim. (RNZ) Objekte konservieren und für die Zukunft bewahren - das ist die Aufgabe der Restauratoren in Museen. Am Sonntag, 13. Oktober, geben sie Einblicke in ihren Arbeitsalltag und das Berufsfeld. Die Reiss-Engelhorn-Museen, die Kunsthalle und das Technoseum öffnen zum Europäischen Tag der Restaurierung ihre Werkstätten.

> Reiss-Engelhorn-Museen: Der Aktionstag startet um 11.15 Uhr mit einem Rundgang durch die Sonderausstellung "Javagold" mit Restaurator Bernd Hoffmann-Schimpf. Ausnahmsweise stehen dabei nicht nur die Objekte im Mittelpunkt, sondern auch die Ausstattung wie Vitrinen-Technik und Klimageräte. Um 12.15 Uhr haben die Besucher die Gelegenheit, ein Atelier genauer unter die Lupe zu nehmen. Peter Will und Christopher Röber, die auf die Restaurierung archäologischer Objekte spezialisiert sind, laden Interessierte in ihre Werkstatt ein. Wie viel Arbeit dahinter steckt, verraten Gisela Gulbins und Henrike Bierbrodt um 13.15 Uhr an ausgewählten Beispielen im Museum Zeughaus. Welche Restaurierungen sind zu Hause möglich und wann muss der Experte ran? Dieser Frage stellt sich Restauratorin Gisela Gulbins um 14.15 Uhr. Die Führungen in Ausstellungsbereichen sind im jeweiligen Eintritt enthalten.

> Kunsthalle: Diplom-Restauratorin Katrin Radermacher lädt um 15.30 Uhr bei der Themenführung "Hinter den Kulissen der Restaurierung" (4 Euro zuzüglich Eintritt) in das Restaurierungsatelier ein und beantwortet Fragen rund um die Reinigung von kostbaren Gemälden, der Instandsetzung von komplexen Kunstinstallationen bis hin zum Transport empfindlicher Objekte bei Sonderausstellungen. Das Restaurierungsteam kümmert sich um Leihgaben aus aller Welt, die zum Beispiel für die Sonderausstellung "Inspiration Matisse" nach Mannheim gereist sind. In der Restaurierungswerkstatt dürfen die Teilnehmer ausgewählte Kunstwerke aus der Nähe betrachten und erhalten Einblicke in die berufstypischen Untersuchungsmethoden und Geräte. Besondere Kulturschätze werden in Schaudepots aufbewahrt.

> Technoseum: Die Restaurierungswerkstätten stehen Interessierten von 10 bis 16 Uhr offen, der Besuch ist im regulären Eintrittspreis mit inbegriffen. Die Arbeiten dort konzentrieren sich in diesem Herbst vor allem auf die Sonderausstellung "Die Sammlung 3: Werben und Verkaufen", die ab dem 7. November im Museum zu sehen ist.

Info: www.rem-mannheim.de, www.kuma.art, www.technoseum.de