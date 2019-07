Von Olivia Kaiser

Mannheim. Auf 9,5 Millionen Euro Förderung vom Bund hatte die Stadt Mannheim gehofft, fünf Millionen sind es geworden. Trotz des erhöhten Eigenanteils gab der Gemeinderat am Dienstagabend in seiner letzten Sitzung in der alten Legislaturperiode mit breiter Mehrheit grünes Licht für die Dachsanierung der Multihalle im Herzogenriedpark, die 14,2 Millionen Euro kosten soll.

Die Räte waren sich einig, dass die Kommune ihrer Verantwortung für das Denkmal nachkommen muss. Denn genau das ist die Multihalle im Herzogenriedpark, und laut Stadtrat Steffen Ratzel (CDU) ist sie sogar Mannheims architektonisch bedeutendstes Denkmal. Schon allein deshalb wäre ein Rückbau wohl allein aus rechtlichen Gründen gar nicht möglich gewesen.

Das Bauwerk wurde 1975 zur Bundesgartenschau von den Architekten Carlfried Mutschler und Joachim Langner entworfen. Das Tragwerk hat Frei Otto entwickelt - es ist bis heute die größte frei geformte Holzgitterschalenkonstruktion der Welt. Eigentlich sollte die Mehrzweckhalle nur temporär während der Bundesgartenschau stehen.

Doch dann wurde schlichtweg vergessen, sie abzureißen. "Das hat sie mit dem Eiffelturm gemeinsam", erklärte Dirk Grunert, der Fraktionsvorsitzende der Grünen. Im Gegensatz zum Eiffelturm bekam die Multihalle jedoch lange Jahre so gut wie keine Aufmerksamkeit und zerfiel vor sich hin.

Das änderte sich 2017, als die Multihalle bei der Biennale in Venedig präsentiert wurde und bei Architekten weltweit für Aufsehen sorgte. Der Bund signalisierte die Bereitschaft, die Sanierung zu fördern. Deshalb bewarb sich die Stadt Mannheim im Oktober 2018 für die Aufnahme in das Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus". Tatsächlich gehört die Multihalle zu den 35 ausgewählten Projekten. Doch da mehr Vorhaben aufgenommen wurden, als vorher gedacht, fließen jetzt lediglich besagte fünf Millionen Euro aus Berlin in die Quadratestadt. Im Zug der Sanierung solle das Dach eine dritte Holzlage und eine neue Außenhaut bekommen.

CDU, SPD und Linke waren sich einig, dass man die jetzt nötigen 9,2 Millionen Euro für die Dachsanierung aufbringen müsse. Auch die Grünen, die sich vergangene Woche im Hauptausschuss noch enthalten hatten, stimmten am gestrigen Dienstag für die Sanierung.

"Wir haben einen neuen, besseren Blick auf die Multihalle bekommen", erklärte SPD-Fraktionssprecher Ralf Eisenhauer. "Es lohnt sich, die Multihalle zu erhalten." Dirk Grunert betonte, dass die Stadt in der Verantwortung stehe. Man könne nicht von Bürgern erwarten, dass sie denkmalgeschützte Häuser in ihrem Besitz erhalten und dann selbst die Multihalle weiterhin dem Verfall preisgeben.

"Wir machen uns unglaubwürdig, wenn wir das Geld jetzt nicht abrufen", gab Ratzel zu bedenken. Allerdings betonte der CDU-Stadtrat, sei es nicht nur wichtig, die Halle zu erhalten, sondern auch, sie mit Leben zu füllen. Ein Schritt dafür ist der internationale Ideenwettbewerbs "Multihalle - Democratic Umbrella" (Demokratischer Regenschirm) statt, den der Verein Multihalle Mannheim gemeinsam mit dem Bund Deutscher Architekten und der Internationalen Bauausstellung Heidelberg (IBA) ausgelobt hat. Die Resonanz: über 50 Beiträge von Architekten aus der ganzen Welt. Drei Siegervarianten wurden im April präsentiert. Momentan läuft laut Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) die Abstimmungsphase.

Ein konkretes Nutzungskonzept gibt es also noch nicht, nur grobe Ideen - beispielsweise die Nutzung der Halle für Sport, Kunstausstellungen sowie als Dialograum für Architektur und Wissenschaft. Teile des Dachs sind zwar abgestützt, aber trotzdem können in der Multihalle gegenwärtig Veranstaltungen stattfinden.

Gerade erst war sie eine Spielstätte der Schillertage. Doch genau dieses fehlende Konzept war der FDP ein Dorn im Auge. Birgit Reinemund bemängelte, dass vom Gemeinderat verlangt werde, der Sanierung ohne Nutzungsstrategie zuzustimmen: "Wir stellen keinen Blankoscheck aus", sagte sie.

Wenn es um die künftige Nutzung der Multihalle geht, ist ein Gesichtspunkt den Stadträten quer durch die Fraktionen wichtig: Sie darf kein geschlossener Raum werden, sondern muss für die Bürger, und dabei vor allem für die Bewohner der Neckarstadt, Angebote bereithalten. Mehr noch, sie sollen Ideen einbringen, so wie es bereits bei der Verschönerung des Herzogenriedparks der Fall ist.

"Wir wollen kein elitäres Kopf-Projekt", betonte Steffen Ratzel. Die Durchschnittsbürger müssen sich in den Angeboten wiederfinden. Dem stimmte Thomas Trüper (Linke) zu. Die berühmte Dachkonstruktion solle ein Dach für Begegnungen aller Art sein.

Quer durch die Fraktionen kam auch die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich vielleicht solvente Architekturfreunde finden, die das Sanierungsprojekt unterstützen.