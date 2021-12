Mannheim. (alb) Die "Montagsspaziergänge" von Querdenkern und Impfgegnern sorgen bei Kunden der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) für Verdruss, denn während der Aufzüge können die Straßenbahnen nicht wie gewohnt durch die Planken rollen. RNV-Sprecher Moritz Feier sagte der RNZ, Fahrgäste müssten etwa zehn bis 20 Minuten mehr Zeit einplanen. Immerhin könnten die Bahnen aber nahe der Einkaufsstraße verkehren und halten, zudem am Hauptbahnhof und am Schloss.

Bei der vergangenen Demo am Montag setzte die RNV Sicherheitspersonal ein. Aber nicht, um die Kunden zu schützen, was in den Aufgabenbereich der Polizei fällt, sondern um sie zu informieren. "Die ,Spaziergänge’ sind ja nicht angemeldet", so Feier. "Deshalb können wir keine Hinweise über die elektronischen Fahrgastinformationen an den Haltestellen geben." Leider sei es schon vorgekommen, dass Demonstranten die RNV-Mitarbeiter beschimpft hätten. Die Kunden zeigten dagegen überwiegend Verständnis.

Ansonsten sind die Abläufe eng mit der Polizei abgestimmt, die Umleitung der Straßenbahnen über den Ring und an den Planken vorbei funktioniere reibungslos, sagte Feier. "Ganz allgemein gesprochen" unterschieden sich die "Spaziergänge" aus RNV-Sicht nicht wesentlich von anderen Demonstrationen, erklärte der Sprecher.

Gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst kontrolliert das Verkehrsunternehmen weiterhin die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und Straßenbahnen.