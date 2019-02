Mannheim. (pol/mün) Eine einfache Fahrzeugkontrolle in der Mannheimer Neckarstadt endete am Freitag mit einer Verfolgungsjagd und einem Crash.

Gegen 13.45 Uhr wollte die Polizei einen Mercedes-Fahrer in der Untermühlaustraße kontrollieren. Doch der Mann am Steuer gab Gas und brauste in Richtung Hansastraße davon.

Mit einer Geschwindigkeit von fast 100 Stundenkilometern raste er durch die Hansastraße, Erlenstraße, Zeppelinstraße und die Waldhofstraße, berichtet die Polizei. Dabei fuhr er über Gehwege und in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung. Mehrere entgegenkommende Autofahrer wurden dabei gefährdet.

Die Flucht endete zunächst in der Pumpwerkstraße, wo der Mercedes mit einem entgegenkommenden Nissan kollidierte und zwischen Auto und Hauswand eingeklemmt wurde. Der Mercedes setzte mehrere Meter zurück und rammte den Nissan zur Seite.

Die Flucht endete schließlich in der Mittelstraße in der Neckarstadt, wo der Mercedes auf den Gleisen liegen blieb. Der Fahrer stieg aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Alter Messplatz.

Im Auto fanden die Polizisten mutmaßliches Diebesgut, das aus Straftaten in Rheinland-Pfalz stammen soll.

Der geflohene Mercedesfahrer soll etwa 30 Jahre alt und schlank sein. Er soll schwarze, kurz rasierte Haare haben und trug eine schwarze Jacke. Möglicherweise hat er eine blutende Verletzung am Mund, so die Polizei.

Autofahrer, die durch den Fahrer gefährdet wurden, und Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/33010 melden.