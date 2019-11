Von Peter Wiest

Mannheim. Da wird die SAP-Arena zum Casino in Las Vegas– mit allem Drum und Dran. Es ist die perfekte Show, die Michael Bublé abliefert. Professioneller geht nicht. Wo gibt es das schon: Auf Tuchfühlung mit einem Weltstar? Einer, der allerdings auf dem Boden geblieben ist – und ihn am Anfang des Konzerts sogar nach einem Kniefall vor dem Publikum küsst. Einer, der nicht nur singt und swingt und tanzt, dass es eine Freude ist – sondern der auch noch scherzt, lacht und unverfänglich-entspannt mit seinen Fans plaudert.

Und der sie abholt, der sie mitnimmt und einige sogar aktiv mitmachen lässt in seiner gut zweistündigen Show. Entertainment vom Feinsten – eben wie in Las Vegas. Der Superstar vorne auf der Bühne oder auf dem Laufsteg, der bis mitten hinein in die Arena führt, der weiß allerdings genau, wo er an diesem Abend ist. Nein, nicht in Las Vegas. Er ist dankbar, dass er nicht nur dort, sondern eben auch mal hier in Mannheim auftreten darf – und an die zehntausend Fans gekommen sind, obwohl „die Tickets ja nicht gerade billig sind“, wie er augenzwinkernd erwähnt. Aber sie sind es wert: „Ich werde Euch das, was Ihr mir gegeben habt, zehnfach zurückgeben“, verspricht er.

Na denn. Gesagt, getan. Schließlich ist es Freitagabend: „Also lasst uns mit einer richtigen Party ins Wochenende starten.“ Damit hat Bublé den richtigen Ton getroffen – und ab geht die Post. Dass einer wie er dabei auch gesanglich den richtigen Ton trifft, versteht sich von selbst – zumal er ja auch noch „die besten Musiker, die es derzeit gibt“ mit in die Arena gebracht hat. Ein fast 40-köpfiges Orchester begleitet den Sänger, mit einer Bläsergruppe, die ihresgleichen sucht und deren Mitglieder immer wieder auch mal ein Solo spielen dürfen, und mit Streichern, die allesamt offenbar den Swing mit der Muttermilch aufgesogen haben. Da vibriert die Luft in der Arena – und das Publikum hält es nicht lange auf den Sitzen.

Gut zwei Dutzend Songs hat der Meister an diesem Abend im Gepäck. Querbeet und komplett mit allem, was ihn und seine Musik ausmacht, und worauf die Fans gewartet haben. „Feeling Good“ heißt es gleich am Anfang: Der Titel ist Programm. Dann wird geswingt bei „Such a Night“, romantisch wird es mit „I only have Eyes for you“ oder „When you’re smiling“. Gleich danach tanzt zu den Latino-Klängen von „Sway“ fast der ganze Saal. „Wer will mit mir zusammen singen? Ihr könnt das doch“, kommt jetzt die Aufforderung zum Mitmachen. Cornelius aus Heidelberg ist der Glückliche, der sich einen Song dafür aussuchen darf – und dann gemeinsam mit Bublé „Everything“ anstimmt. Hey, der kann ja auch richtig gut singen, der Heidelberger! Chapeau!

Fast heimelig wird es schließlich, wenn Bublé dann mit einer Handvoll Musikern auf die kleine Bühne mitten im Saal nach vorne kommt. Jetzt geht es endgültig um die Liebe. „When I fall in Love“ singt er dort, „Love you anymore“ und schließlich seinen ersten großen Hit „Home“. Spätestens da zerdrückt dann doch die eine oder andere unter den überwiegend weiblichen Fans ein oder zwei Tränchen – vor Rührung, aber halt auch vor schierer Begeisterung.

Genug Gefühle gezeigt. Jetzt geht’s nochmal richtig ab mit zwei Klassikern. „Buona Sera Signorina“ lässt das Publikum erneut in die Höhe schnellen. Und bei „Just a Gigolo“ tanzen und singen die Zehntausend alle mit. Rock’n’Roll und ein Chuck Berry-Song heizen die Stimmung noch mehr an – bis Bublé, der den ganzen Abend über immer wieder betont hat, was für ein Familienmensch er doch sei, sogar kurz seinen kleinen Sohn zum Tanzen auf die Bühne holt.

Dass einer, der sich so um sein Publikum kümmert und es so anheizt, dann nicht so schnell von der Bühne gehen darf, ist natürlich klar. Zugabe, Zugabe, Zugabe! Was für eine Party! Schöner kann es auch in Las Vegas nicht sein als an diesem Abend in der beswingten Mannheimer SAP-Arena.