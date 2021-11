Mannheim. (ven) "Also, ich hab’ nix gemacht. Ich hab’ nichts zu tun mit der Sache. Ganz ehrlich", beteuerte der Angeklagte in seinem "letzten Wort". Das nahm ihm die Schwurgerichtskammer am Mannheimer Landgericht aber nicht ab und verurteilte den 23-Jährigen am Donnerstag wegen schwerer Körperverletzung zu drei Jahren und zehn Monaten Haft.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann am 15. Dezember 2020 im Streit um Drogen- und Geldgeschäfte fünf Mal mit einem Messer auf einen Gleichaltrigen eingestochen hatte. Das Urteil stützte sich auf Indizien, da der Angeklagte während des Prozesses geschwiegen hatte und sein mutmaßliches Opfer aktuell genauso wenige auffindbar ist wie eine wichtige Augenzeugin. Der später verletzte Mann sagte am Tatabend bei der Polizei aus, im Jungbusch von "einem Schwarzafrikaner" niedergestochen worden zu sein. Seine Freundin bestätigte die Aussage. Zwar habe es zunächst zwischen den Quadraten K 2 und I 2 "einen Streit mit einem Algerier" gegeben, so die Frau. Von dort sei ihr Partner aber in Richtung Jungbusch davongelaufen, wo es zu dem Messerangriff gekommen sei.

Doch schon am Tatabend kamen der Polizei Zweifel. So hatten sich weitere Zeugen gemeldet, die von einer Messerstecherei bereits in den Quadraten berichteten. Und tatsächlich führte eine Blutspur des Opfers vom Jungbusch bis zurück nach I 2. Der Mann hätte offensichtlich wenig Interesse an einer Verfolgung des Täters gezeigt, folgerte das Gericht, das damit erst der zweiten protokollierten Aussage der Frau Glauben schenkte. Darin hatte sie angegeben, dass beide Männer sich kennen und wegen Geld und Drogen in Streit geraten seien. Außerdem hatte die Freundin des Opfers auch ein Messer bei dem Angeklagten gesehen, aber nicht, dass dieser damit auch zugestochen habe.

Das sagten jedoch die beiden anderen Zeugen aus. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der 23-Jährige ein Küchenmesser mit einer etwa 20 Zentimetern langen Klinge gezückt und fünf Mal auf den Gegenüber eingestochen. "Dabei hat er seinen Tod billigend in Kauf genommen", so der Vorsitzende Richter. Trotzdem sah die Kammer von einer Verurteilung wegen versuchten Totschlags ab, denn das Opfer konnte trotz der Oberschenkelverletzung fliehen, und der Angeklagte habe davon abgesehen, den Mann zu verfolgen und die Tat zu vollenden. "Es bestand keine Lebensgefahr", hieß es im Urteil. Die Staatsanwaltschaft war von versuchtem Totschlag ausgegangen und hatte eine Haftstrafe von sechs Jahren beantragt, schließlich ist der Angeklagte mehrfach vorbestraft und stand zur Tatzeit noch unter Bewährung.

Update: Donnerstag, 18. November 2021, 20 Uhr

Nach einem Streit das Messer gezückt

Ein 23-Jähriger muss sich wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten. Das Opfer erlitt Verletzungen an Bauch und Oberschenkel.

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Fünf Messerstiche soll er seinem Opfer zugefügt und damit billigend in Kauf genommen haben, dass dieses an den Verletzungen sterben könnte. Am Dienstag hat vor dem Mannheimer Landgericht der Prozess gegen den 23-jährigen Aoussi M. begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor und schildert in der Anklageschrift folgendes Szenario: Am 15. Dezember 2020 geriet der Angeklagte mit einem Mann im Bereich des Quadrats J 2 in Streit, dabei ging es um Drogen- und Geldgeschäfte. Nachdem der Angeklagte dem Mann gedroht hatte, verfolgte er ihn ein kurzes Stück und stach dann fünf Mal mit einem Messer auf ihn ein.

Das Opfer bekam einen etwa zehn Zentimeter tiefen Schnitt in den Oberbauch und drei Stiche in den linken Oberschenkel. Zudem verletzte der 23-Jährige den Mann mit der Waffe an der rechten Hand. Nach der Tat floh der Angeklagte. Die Stiche in Bauch und Bein seien lebensgefährlich gewesen, so die Staatsanwältin. Aoussi M. schweigt zur Tat und macht vor Gericht auch keine Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen. Nähere Ausführungen zu den Verletzungen des Opfers macht die Sachverständige Stefanie Rechtsteiner von der Rechts- und Verkehrsmedizin Heidelberg. Sie hat den Mann am 16. Dezember im Krankenhaus untersucht und ein Gutachten erstellt. Demnach hatte er großes Glück, denn seine Verletzungen seien nicht lebensgefährlich gewesen, so die Rechtsmedizinerin.

Die Stichwunde im Bauchraum sei nicht subkutan gewesen, also nicht bis ins Unterhautfettgewebe gedrungen. Weder Organe im Bauchraum noch große Gefäße seien verletzt worden. Deshalb bezweifelt Rechtsteiner, dass die Bauchwunde tatsächlich zehn Zentimeter tief war, erklärt aber auch, den Patienten erst begutachtet zu haben, nachdem er chirurgisch behandelt wurde. Auch durch die Stiche in den Oberschenkel seien keine großen Blutgefäße getroffen worden. Bei den Wunden im Daumenbereich handelt es sich nach Einschätzung der Sachverständigen um aktive Abwehrverletzungen, die entstehen, wenn jemand in eine scharfe Waffe greift.

Aufgrund der Verletzungen "bestand keine konkrete Lebensgefahr", so Rechtsteiner – betont aber, dass bei Stichwunden in Bauch und Oberschenkel grundsätzlich das Risiko der Lebensgefahr besteht, da die große Hauptschlagader getroffen werden könnte. Bei dem Stich in den Bauch hätten zudem lebenswichtige Organe wie die Milz oder die Niere in Mitleidenschaft gezogen werden können. Nach Aussage der behandelnden Ärztin sei der Patient ansprechbar, sein Kreislauf stabil gewesen, berichtete die Gutachterin.

Der Mann war in der Verfassung gewesen, den Tatort zu verlassen. Er schaffte den Weg vom Quadrat J 2 bis in die Kirchenstraße im Stadtteil Jungbusch, wo schließlich die Polizei auf ihn traf, die der Blutspur gefolgt war. Gegenüber Stefanie Rechtsteiner erwähnte er im Krankenhaus, dass ihn "eine Person" mit einem Messer verletzt habe.

Info: Der Prozess wird am Mittwoch, 3. November, fortgeführt, das Urteil soll am 18. November fallen.