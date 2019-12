Von Marco Partner

Mannheim.Kurze Wege, schnelle Behandlung, mehr Flexibilität: Mit einem Integrierten Notfallzentrum (INZ) reagiert die Universitätsmedizin Mannheim auf den gestiegenen Bedarf der Notfallversorgung. 1,7 Millionen Euro wurden für den Bau einer Notfallpraxis, eines zweiten Schockraums, einer Notfall-Computer-Tomografie (CT) und einer zentralen Aufnahmestation investiert. Diagnostik und Sofort-Behandlung können somit an Ort und Stelle durchgeführt werden. Binnen acht Monaten war die Erweiterung im laufenden Betrieb abgeschlossen.

Die Ausdehnung der Notfallversorgung ist auch die Antwort auf einen bundesweiten Trend. Immer mehr Menschen würden bei akuten, medizinischen Problemen direkt das Krankenhaus statt den Hausarzt aufsuchen. "Seit gut zehn Jahren steigt auch bei uns die Zahl der Notfallpatienten jährlich um drei bis fünf Prozent", verrät der Ärztliche Leiter Joachim Grüttner am Dienstag bei der Präsentation. Mittlerweile sei man bei rund 50.000 Patienten pro Jahr angelangt. Doch nicht immer handelt es sich dabei um "echte" Notfälle. Bei rund 20 Prozent liege eine Fehleinschätzung der eigenen Wehleiden vor, bis hin zu Ängsten, die durch Recherchen im Internet noch gesteigert würden. Doch auch, weil Hausärzte vor Ort fehlen, wenden sich viele direkt ans Krankenhaus. "Jeder hat das Recht, uns aufzusuchen. Aber die Versorgung der wirklich Schwerverletzten leidet zum Teil darunter. Unsere Ressourcen sind nicht dafür gedacht", ergänzt der medizinische Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennes.

Aber dank des INZ kann sich das Personal der Uni-Klinik nun gezielt darauf einstellen. Patienten werden gesichtet, nach Dringlichkeitsbedarf kategorisiert, und dann entsprechend weitergeleitet. Wertvolle Sekunden und Minuten, die Leben retten können. "Die Hochrisikopatienten liegen uns verständlicherweise am meisten am Herzen", erläutert Grüttner.

Infusionsbesteck, Mullkompressen, Notfall-Medikamente, Desinfektionsmittel, Katheter bis hin zu sterilen Pflaumentupfer: In den Schubladen im neuen Schockraum liegt alles, was nötig ist. Hier werden die Patienten im Notfall reanimiert und operiert, nur einen Raum weiter wird im CT die Diagnostik gestellt. Der röntgenbasierte Computer-Scan habe sich zum unverzichtbaren Standard entwickelt. Ob Schlaganfall, Herzinfarkt oder Lungenembolie: binnen Sekunden kann die richtige Behandlung festgestellt und eingeleitet werden.

Auch die zentrale Aufnahmestelle wurde neu eingerichtet. Zwölf Betten stehen für eine kurzstationäre Betreuung bereit. Nach einer Gehirnerschütterung kann dort zum Beispiel der Zustand des Erkrankten zwölf bis 24 Stunden überwacht werden. "Danach entscheidet sich, ob der Patient wieder nach Hause kann oder stationär aufgenommen werden muss", so Grüttner. Um eine höhere Flexibilität in der Patientenlenkung zu erreichen, ist im INZ eine hausärztliche Notfallpraxis sowie ein ärztlicher Bereitschaftsdienst integriert. "Aber das bedeutet nicht, dass wir in Konkurrenz zu den Hausärzten treten. Es ist nur ein ergänzendes System", betont Hennes.

Doch nicht nur in Räume und Ausstattung, auch in das Personal wurde investiert. Elf Pflegekräfte absolvierten eine Weiterbildung zur Notfallpflege. "Sie bewegen sich auf der Schnittstelle zwischen Intensiv- und Normalstation. Das ist eine besondere Herausforderung", betont Pflegedirektorin Yvonne Dintelmann. Vor einer großen Aufgabe standen auch Bauleiter Thomas Schumacher und sein Team.

Die vor zehn Jahren zuletzt als chirurgische Ambulanz genutzten und seither leer stehenden Räume mussten wieder salonfähig und technisch auf den neuesten Stand gebracht werden – ohne den empfindlichen Krankenhausbetrieb zu stören: "Da konnte man nicht mal eben so den Strom abstellen", so Schumacher.