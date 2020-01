Mannheim. (pri/pol/rl) Zu einem schweren Unfall mit insgesamt sechs Fahrzeuge kam es auf der B38a am Samstagmorgen. Gegen 10.15 Uhr war ein 62-jähriger Opel-Insignia-Fahrer auf der Bundesstraße unterwegs. Augenzeugen zufolge soll er bei überhöhter Geschwindigkeit mehrfach den Fahrstreifen gewechselt haben.

Kurz vor der Ampelkreuzung Feudenheimer Straße und Am Aubuckel wechselte der Opel dann auf den linken Fahrstreifen und kollidierte hier mit einem Mercedes Coupe. Das Coupe wurde nach links in die Leitplanke geschleudert, dort abgewiesen und schleuderte dann einige Meter nach rechts gegen einen A-Klasse-Mercedes, der wie mehrere andere Fahrzeuge an einer roten Ampel gehalten hatte. Der gerammte Mercedes wiederum wurde auf einen davorstehenden Audi A3 und einen Jeep geschoben. Der Opel war zuvor beim Touchieren des Mercedes nach rechts abgewiesen worden und prallte gegen ein DHL-Paketfahrzeug.

Der 62-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt, seine 73-jährige Beifahrerin kam mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ebenfalls leicht verletzt wurden der 77-jährige Mercedes-Coupe-Fahrer, die 24-jährige Fahrerin des A-Klasse-Mercedes, der 29-jährige Lieferwagen-Fahrer, der 31-jährige Audi-Fahrer und der 65-jährige Jeep-Fahrer. Auch zwei Hunde mussten von den Rettungskräften versorgt werden.

Die B38a wurde nach dem Unfall ab der Carlo-Schmid-Brücke in Richtung Neckarstadt-West zwischen Mannheim-Vogelstang/Feudenheim-Ost und Feudenheim gesperrt, der Verkehr örtlich umgeleitet. Fünf Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe muss die Fahrbahn gereinigt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Acht Rettungswagen, mehrere Notärzte und die Feuerwehr Mannheim waren im Einsatz. Der Sachschaden soll in die Zehntausende gehen. Ob der Mercedes tatsächlich zu schnell unterwegs war, ermittelt nun die Polizei.