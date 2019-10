Mannheim. (pol/mare)

Am Montagabend gegen 20.20 Uhr ist in einer Wohnung in der Schulstraße in Neckarau ein Mann bei einem Streit mit einem Messer schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Eine Frau wurde deshalb festgenommen, sie soll die Tat begangen haben. Hintergründe sind noch unbekannt und werden aktuell von den Beamten ermittelt. Über den Gesundheitszustand des Mannes liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat Mannheim haben die Ermittlungen übernommen