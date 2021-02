Vom Balkon einer brennenden Wohnung in der Mannheimer Struvestraße musste die Feuerwehr am Dienstagabend einen Bewohner retten. Foto: PR Video

Mannheim. (pri/pol/make) Vier Personen mussten am Dienstagabend bei einem Wohnungsbrand im Almenhof von der Feuerwehr gerettet werden. Das Feuer brach im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte in der Struvestraße aus und wurde gegen 19 Uhr gemeldet.

Als die Rettungskräfte eintrafen stand das Erdgeschoss im Vollbrand. Während drei der vier Bewohner ihre Wohnungen selbst verlassen konnten, musste die Feuerwehr eine Person von einem Balkon über die Drehleiter retten.

Drei Frauen im Alter zwischen 19 und 57 Jahren sollen eine Rauchgasvergiftung erlitten haben und wurden zur Beobachtung in Mannheimer Kliniken eingeliefert. Ein 67-jähriger Bewohner erlitt Verbrennungen an den Armen sowie im Gesicht und erlitt ebenfalls eine Rauchvergiftung. Er musste in eine Spezialklinik gebracht werden.

Das Haus und die angrenzende Doppelhaushälfte sind derzeit nicht bewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Update: Dienstag, 9. Februar 2021, 23.15 Uhr