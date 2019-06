Mannheim. (pol/rl) Zu einer Schlägerei zwischen zwei Familien kam es in der Steinstraße am Mittwochabend. Laut Polizeibericht sollen die Streitigkeiten gegen 18 Uhr eskaliert sein, wonach die Polizei verständigt wurde.

Zunächst soll ein 21-Jähriger eine 45-jährige Frau mit einem 1,20 Meter langen Kantholz geschlagen haben. Die 45-Jährige erlitt dabei eine Prellung am Kopf und eine am Arm. Danach soll er mit dem Kantholz ein Fenster in der Steinstraße eingeschlagen haben. Die 45-Jährige soll daraufhin mit einem Messer auf eine 40-Jährige losgegangen sein und verletzte sie an einem Finger, am Arm und einem Schenkel.

Als die Polizei eintraf, schlug der 21-Jährige unvermittelt einem 32-jährigen Beamten mehrfach mit der Faust auf den Kopf. Der Beamte erlitt mehrere Prellungen im Gesicht.

Als der Schläger festgenommen wurde, wehrte er sich massiv. Dabei erlitt ein 27-jähriger Polizist einen zwei Zentimeter langen Schnitt am Kinn, der geklammert und genäht werden musste. Zudem erlitt er bei einem Faustschlag eine Prellung des Jochbeins. Außerdem verletzte er einen weiteren 51-jährigen Beamten leicht an einem Finger.

Der 21-Jährige erlitt bei den Angriffen der anderen Beteiligten und bei der Festnahme eine Kopfplatzwunde, Prellungen und Schürfwunden zu. Außerdem brach er sich die Mittelhand.

Der Schläger und die beiden verletzten Polizeibeamten kamen mit Rettungswägen in Krankenhäuser. Beide Polizisten mussten den Dienst abbrechen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim kam der 21-Jährige am Donnerstag gegen 11.30 Uhr wieder auf freien Fuß, da keine Haftgründe gegeben waren. Er blieb jedoch zur weiteren Abklärung im Krankenhaus.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.