Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Die Seerosenbecken im Luisenpark waren schon bei der Bundesgartenschau 1975 eine der Attraktionen. Auch bei der Buga 2023 sollen die Wasserflächen vor dem Pflanzenschauhaus ihren großen Auftritt bekommen. Deshalb wurde in die Sanierung der Becken in den vergangenen Monaten etwas mehr als eine Million Euro investiert. Dabei ging es um viel mehr als um eine optische Aufwertung. Vielmehr sollten Ressourcen geschont, die Wasserqualität verbessert und der pflegerische Aufwand optimiert werden.

Bislang waren die Seerosenbecken mit einer speziellen Folie ausgelegt, die so in die Jahre gekommen war, dass sie undichte Stellen aufwies. Folge war ein ständiger Wasserverlust. Nun sind die Becken mit Beton ausgekleidet. Ihre Seitenwände und die Holzstege wurden erneuert. Die schwebende Optik der Stege hat man dabei erhalten, darunter jedoch ein Gefälle angebracht.

Verunreinigungen wie Entenkot werden dort aufgefangen und gelangen nicht direkt ins Wasser, sondern können über eine Rinne gezielt ausgespritzt werden. Doch es ist vor allem das neue biologische Filtersystem, das ein großes Plus für die Wasserqualität bedeutet. Dieses kommt nach Angaben des stellvertretenden gärtnerischen Leiters Stephan Münch ohne große Technik aus. Beim Filterbecken handelt es sich um ein klassisches Verrieselungsbecken, das zunächst die Feststoffe trennt und mit Hilfe von sogenannter Hydrobotanik reinigt. Mikroorganismen, Wasserpflanzen und Plankton also, die überschüssige Nährstoffe wie Phosphat binden, was sich positiv auf die Wasserqualität auswirkt. "Da wir die Frischwasserzufuhr deutlich reduzieren wollten, um Ressourcen zu sparen, setzen wir auf diesen natürlichen Wasserkreislauf ebenso wie auf eine moderne Pumptechnik", sagt Münch. Er ist überzeugt, dass die höhere Wasserqualität den Bedürfnissen der Pflanzen besser gerecht wird, was sich auch auf deren Optik positiv auswirken wird.

Bislang konnten sich die Besucher an rund 1000 Seerosen aus 140 Sorten erfreuen. Münch würde den Bestand in den nächsten Jahren gerne erweitern – um winterharte Sorten wie Perry’s White Wonder oder Perry’s Double White, aber auch um neue Züchtungen. Für Tiere, Insekten und Kleinstlebewesen entsteht mit dem natürlichen Wasserfiltersystem ebenfalls ein neuer Ansiedlungsraum.

Auf der anderen Seite des Pflanzenschauhauses beginnt der Aushub für die Baugrube der neuen Unterwasserwelt. Unter dem Titel "In 80 Schritten um die Welt" werden die Besucher dort künftig die unterschiedlichsten Wasserlebewesen aus Meeren, Seen und Flüssen rund um den Globus treffen. Die Reise beginnt und endet in Mannheim am Neckar, macht Station am Mittelmeer, in Nord- und Südamerika, in Afrika, am Roten Meer sowie in Indien, Indonesien, Papua-Neuguinea und Australien.

"Die Unterwasserwelt wird ein Höhepunkt der Neuen Parkmitte", verspricht Parkdirektor Joachim Költzsch. Tummeln werden sich Fische, Wasserschlangen, lebende Fossilien, Kraken und Co. in insgesamt 21 Becken, davon acht Meerwasser-, ein Brackwasser- und zwölf Süßwasserbecken. Einen thematischen Höhepunkt sollen die Meere des australischen Kontinents mit einem tropischen Korallenriff bilden, das dem "Great Barrier Reef" nachempfunden ist.