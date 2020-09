Mannheim. (RNZ) Die Eintrittspreise für den Luisenpark werden ab September gesenkt. Das hat der Aufsichtsrat der Stadtpark Mannheim gGmbH in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Mit der Preissenkung will die Gesellschaft der Mehrwertsteuersenkung, aber vor allem dem Umstand Rechnung tragen, dass es für Besucher aufgrund der im Herbst beginnenden Bauarbeiten für die "Neue Parkmitte" in einigen Teilbereichen Einschränkung des Angebots und die ein oder andere Beeinträchtigung geben wird.

Diese Bauarbeiten, die in einem ersten Abschnitt bis zum Winter 2022/2023 dauern, finden hinter dem Pflanzenschauhaus statt. Der Bereich wurde bisher als Wirtschaftshof genutzt und war für Besucher nicht zugänglich. Zur Bundesgartenschau soll sich das ändern. Auch das angrenzende Gelände zwischen Großvoliere, Pinguingehege, Weinstube und Kutzerweiher wird umgestaltet. Die Volieren werden freigeräumt und abgebaut und die bisher dort lebenden Tiere in anderen Bereichen untergebracht oder in andere Zoos umgesiedelt. Das bedeutet, dass ein Teil der Tiere im Luisenpark während der Bauphase nicht mehr besucht werden kann. Auch durch die umfassende Sanierung des Pflanzenschauhauses und die Erweiterung des Schmetterlingshauses zum Südamerikahaus kommt es zu Einschränkungen.

Vor allem großzügigere Tiergehege sind das Ergebnis des Umbaus. So entsteht in der neuen Parkmitte unter anderem eine Unterwasserwelt, eine weit begehbare Freiflugvoliere und ein deutlich größeres Pinguingehege sowie ein zeitgemäßes gastronomisches Angebot mit großzügigem Außenbereich. Das Parkzentrum wird zudem sehr viel offener, da die Gebäude fließend unter einem auskragenden Dach miteinander verbunden werden, was auch die Nutzung des Parks als Allwetter- und Ganzjahrespark weiterentwickelt.

"Auch wenn das Areal, in dem wir für unsere Besucher die "Neue Parkmitte" errichten, im Vergleich zum gesamten Parkareal ein kleiner Bereich ist, müssen die Besucher bis zur Buga 2023 mit Einschränkungen durch den Baubetrieb rechnen", erklärt Joachim Költzsch, Geschäftsführer der Stadtpark-Gesellschaft. "In unseren Planungen haben wir die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Der Großteil des Parks steht auch während der Umsetzung der "Neuen Parkmitte" zur Verfügung. Es wird also weiterhin große Areale geben, in denen man wie gehabt in Ruhe entspannen oder mit seinen Kindern spielen kann." Allerdings, so der Parkdirektor ergänzend werde die Bautätigkeit für die Besucher spürbar sein. "Das lässt sich nicht ganz vermeiden."

Die niedrigeren Preise bleiben auch über den 1. Januar, wenn die Mehrwertsteuer wieder erhöht wird, hinaus für die gesamte Dauer der Bauarbeiten bis Ende 2022 wirksam. Im Herzogenriedpark wird die Senkung der Mehrwertsteuer aufgerundet und bis zum 31. Dezember befristet an die Besucher weitergegeben.