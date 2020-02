Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Schauen Sie mir bitte mal in die Augen und sagen Sie nichts" – so lautet die Bitte von Luigi Toscano, wenn er Überlebende des Holocaust oder ehemalige Zwangsarbeiter für sein Projekt "Gegen das Vergessen" fotografiert. Die eindrücklichen Porträtbilder hat er mittlerweile auf der ganzen Welt gezeigt.

In der Ukraine, in den USA, in Österreich und in Deutschland. Zuletzt gab es eine Ausstellung zum Holocaust-Gedenktag am UN-Gebäude in Genf. Bisher haben Betrachter nur die Fotografien gesehen, aber nicht, wie sie entstanden. Und sie haben nicht die schrecklichen Geschichten der Überlebenden gehört, die diese Luigi Toscano bei seinen Fotosessions erzählt haben.

Genau das zeigt der Film "Gegen das Vergessen", der beim Seattle Filmfestival 2019 Premiere feierte und den Toscano jetzt erstmals in Mannheim im Capitol zeigte. Der Film dokumentiert die Anfangszeit des Projekts, das längst nicht nur Kunstschaffen, sondern Berufung geworden ist.

Er habe einen Beitrag leisten wollen, erzählt der Mannheimer Fotograf in einer Filmsequenz. Er wollte die Erinnerung an den Holocaust nicht verblassen lassen, in einer Zeit, in der immer weniger Zeitzeugen am Leben sind. "Ich kann gut fotografieren", sagt er. "Also habe ich das gemacht." Er fotografierte Überlebende in Deutschland, Israel, Russland, der Ukraine und den USA. Doch es bleibt längst nicht dabei. Seine Modelle wollen ihn kennenlernen, seine Intention verstehen – und ihre Geschichte erzählen.

Zum Beispiel Herbert, der um Fassung ringend berichtet, wie seine Eltern und seine Geschwister in Auschwitz ermordet wurden. Diesen unfassbaren Verlust hat er bis heute nicht überwunden – verständlich. "Das kann man nicht vergessen", sagt er. Auch Amiras Eltern wurden in Auschwitz vergast. Heute lebt sie in einem Kibbuz in Israel, doch aufgewachsen ist sie in Mannheim. Von dort wurde sie 1941 nach Gurs deportiert.

Luigi Toscano hört zu, manchmal kann er die Tränen nicht zurückhalten. Wie er das ganze Leid verkraften konnte, fragt ein Zuschauer nach dem Film bei der Diskussion. "Nur schwer", lautet die Antwort. In Russland habe er einen Zusammenbruch inklusive Hörsturz erlitten. Doch Gespräche mit einem guten Freund hätten ihm geholfen. "Jetzt versuche ich, das nicht mehr so nah an mich herankommen zu lassen."

Eindringlich schildert der Film, dass zu der emotionalen Bürde die große Unsicherheit hinzukommt, ob es überhaupt jemals zu einer Ausstellung der Bilder kommen wird. Die Finanzlage ist prekär, Toscano und sein Team sind auf der Suche nach Sponsoren. Heute – nach zahlreichen Ausstellungen und prominenten Schirmherrn wie Außenminister Heiko Maas – kann man es sich kaum mehr vorstellen, an welch seidenem Faden das Projekt hing. Das änderte sich 2016. Zum 75. Jahrestag des Wehrmacht-Massakers von Babyn Jar fand an der Gedenkstätte nahe Kiew eine große Gedenkveranstaltung statt. Teil davon war Luigi Toscanos Freiluft-Ausstellung "Gegen das Vergessen" mit den großformatigen Porträts. Es ist auch die Schlusssequenz des Films.

Seitdem haben sich die Ereignisse überschlagen. 19 Ausstellungen gab es bis jetzt. Dieses Jahr kommen mindestens zwei weitere hinzu: Chicago und Heidelberg. "Wir zeigen die Ausstellung gemeinsam mit dem Karlstorbahnhof vom 1. bis 10. Mai auf dem Uni-Platz", verkündete Luigi Toscano vor ein paar Tagen über Facebook. Und demnächst erscheint auch der zum Projekt gehörende Bildband "Gegen das Vergessen".