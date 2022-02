Von Manfred Ofer

Ihre Namen dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Dieser innige Wunsch stand im Fokus einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der rassistischen Morde vor zwei Jahren in Hanau. Rund 350 Teilnehmer sind am Samstag dem Aufruf des Bündnisses "Mannheim gegen Rechts" und mehrerer Organisationen gefolgt, sich auf dem Marktplatz einzufinden. In ganz Deutschland fanden am gleichen Tag mehr als 150 dezentrale Gedenkveranstaltungen statt.

Vor zwei Jahren ermordete ein 43 Jahre alter Deutscher in Hanau neun junge Menschen. Anschließend erschoss er seine Mutter und richtete sich selbst. Schnell war damals klar, dass es sich dabei um einen rechtsextremistischen Terrorakt gehandelt hat. Der Täter hatte seine Opfer gezielt aufgrund ihres Migrationshintergrundes ausgewählt. Der Schock sitzt bis heute tief. In ganz Deutschland versammelten sich deshalb am zweiten Jahrestag des Verbrechens Menschen, um der Mordopfer zu gedenken und ein Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus zu setzen.

In der Quadratestadt hatte das Bündnis "Mannheim gegen Rechts" zusammen mit anderen Organisationen und Parteien, unter anderem der Stadtjugendring, die Föderation Demokratischer Arbeitervereine (DIDF), die Initiative "Omas gegen Rechts", der Migrationsbeirat und die Seebrücke Rhein-Neckar zu der Mahnwache aufgerufen. Vor dem Marktplatzbrunnen ergriffen Redner das Wort, um gegen das Vergessen und die täglichen Erscheinungsformen von Rassismus im Alltag zu sprechen. Dabei übten sie immer wieder auch Kritik am Umgang seitens der Polizei und Justiz im Zusammenhang mit der Aufklärung des Verbrechens.

"Wir sind heute hier, um die Namen der Toten am Leben zu erhalten", machte Sefa Yeter vom Mannheimer Stadtjugendring deutlich und fuhr fort: "Was wir aber brauchen, ist nicht allein die Erinnerung, sondern auch eine lückenlose Aufklärung und politische Konsequenzen". Zu viel in Bezug auf Hintergründe und mögliche Hintermänner der Tat würden bis heute im Dunkeln liegen.

Viele Teilnehmer hatten Schilder und Bilder mit den Gesichtern der Ermordeten mitgebracht und zündeten zum Gedenken Kerzen an. Jeder Redner trug die Namen der neun Opfer vor. Immer wieder brachten sie auch ihre Wut und Verständnislosigkeit darüber zum Ausdruck, dass die jungen Menschen möglicherweise noch am Leben sein könnten, wenn es nicht, wie sie bemerkten, Anzeichen von Systemversagen gegeben hätte. So habe es vor der Tat deutliche Warnhinweise gegeben, die von den Behörden ignoriert worden seien. Der Täter sei unter anderem mehrfach wegen Wahnvorstellungen aufgefallen, befand sich aber seit dem Jahr 2002 im legalen Besitz von Waffen.

Untersuchungen hätten außerdem ergeben, dass eingehende Notrufe in der Tatnacht nicht durchgestellt worden seien. Der Täter habe sich darüber hinaus maßgeblich durch Hetze im Internet radikalisiert. Die Verschwörungstheorien, die er verinnerlicht habe, seien mit denen vergleichbar, die heute auch aus den Reihen der Querdenker-Szene kämen. Dagegen und gegen rassistische Stereotype im Alltag müsse sich die Zivilgesellschaft aktiv engagieren.

Umut As, Sprecher der DIDF-Jugend, bedauerte, dass die Bundesanwaltschaft ihre Ermittlungen in dem Fall Mitte Dezember eingestellt habe. Theo Argiantzis vom Stadtjugendring hob die Bedeutung des steten Erinnerns an die Opfer hervor, das aber mit einem zivilgesellschaftlichen Engagement gegen die vielen Ausprägungen des Rassismus im täglichen Miteinander, der Politik und in den Medien einhergehen müsse. Es könne keine Vorstellung von Normalität geben, die das Extreme tragen würde, merkte er an.

Vor diesem Hintergrund erinnerte er an den Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Schönau vor 30 Jahren, die heute schon fast in Vergessenheit geraten sei. Für die erkrankte Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut von der Partei Die Linke verlas Stadträtin Nalan Erol die Grußrede ihrer Parteikollegin, in der sie auf die Notwendigkeit verwies, die Morde von Hanau endlich auch von offizieller Seite als rassistische Tat einzustufen.

Stefan Fulst-Blei, Kreisvorsitzender der SPD und Landtagsabgeordneter, verglich Rassismus mit einem Gift, dessen Ausbreitung in der Gesellschaft verhindert werden müsse, da es solche Taten wie in Hanau zur Folge haben könne. Es sei nicht akzeptabel, dass Menschen in Angst vor rassistischer Gewalt leben müssten. Rassismus in gleich welcher Form dürfe keinen Platz in der Gesellschaft finden. Er dürfe weder geduldet, verharmlost noch ignoriert werden.