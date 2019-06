Von Wolf Goldschmitt

Mannheim. Eine neue Konstellation ergibt sich im Mannheimer Gemeinderat: Die Linke, die Tierschutzpartei und "Die Partei" wollen im neuen Mannheimer Stadtparlament eine gemeinsame Fraktion bilden. Mit zusammen fünf Sitzen genießt die neue links-ökologische Zweckgemeinschaft mehr finanzielle Vorteile als Gruppierungen mit nur drei Stadträten wie die FDP mit drei Sitzen oder Einzelkämpfer im Stadtparlament. Auch umfangreichere Arbeitserleichterungen mit eigenem Raum. Computer oder Telefon und die Bestellung eines hauptberuflichen Geschäftsführers sowie einer Halbtags-Kraft werden von der Stadtkasse getragen.

Der 68-jährige Linken-Chef Thomas Trüper wird den Fraktionsvorsitz übernehmen, Lea Schöllkopf von "Die Partei" könnte seine Stellvertreterin werden. Andreas Parmentier von der Tierschutzpartei sowie die Linken-Stadträtinnen Nalan Erol und Hanna Böhm komplettieren in den kommenden fünf Jahren den politischen Zweckverband. Alle ehrenamtlichen Stadträte bekommen monatlich 975 Euro (davon sind 256 steuerfrei). Der Vorsitzende einer kleinen Fraktion erhält das 2,2-Fache. Bei Stellvertretern ist es das 1,5-Fache. Bislang hat die neue Fraktion noch keinen Namen gefunden.

Was alle Stadtparlamentarier eint: Sie sind linksgerichtet und haben in ihren Wahlprogrammen zahlreiche Gemeinsamkeiten. Thomas Trüper bezeichnet die künftige Zusammenarbeit als "Win-win-Situation ohne No-go-Themen". "Mit drei ganz neuen Stadträtinnen und Stadträten haben wir viel vor, nicht zuletzt bei der Besetzung von Ausschüssen und Aufsichtsräten. Aber alle sind höchst ambitioniert, denn wir haben übereinstimmende Anliegen", so der erfahrene Kommunalpolitiker. Dass man "da oder dort natürlich manchen Konsens erringen" müsse, stehe allerdings auch außer Frage.

Andreas Parmentier von der Tierschutzpartei gibt offen zu, dass ihm eine Rolle als Einzelstadtrat nicht zusagt. "Da hätte man nahezu keinen Einfluss auf die kommunalpolitische Entwicklung meiner Heimatstadt", sagt der 62-Jährige. Um die vielen "offenen Baustellen" auf dem Gebiet des Tierschutzes in Mannheim - von der Kastrationspflicht für wild lebende Katzen bis zum Artenschutz - zu beseitigen, sei der Anschluss an eine Fraktion unabdingbar. Nach intensiven Gesprächen habe sich die Zusammenarbeit mit der Linken herauskristallisiert. "Ich bin zwar kein Linker, aber überzeugt, dass wir in dieser Gemeinschaft auch gute Arbeit im Sinne unserer Wähler leisten können", glaubt Parmentier.

Lea Schöllkopf von "Die Partei" war am Donnerstag nicht zu erreichen. Die Begründung klingt ein bisschen nach Satire: Ihr Smartphone habe einen Defekt, lässt sie per SMS mitteilen.