Mannheim. (RNZ) Der 489 Meter lange Fahrlachtunnel der B 36 ist Kernstück der Südtangente und verbindet die östlich von Mannheim verlaufende B 38a mit der über den Rhein nach Ludwigshafen führenden B 37 im Westen. Der Tunnel steht dem Fahrzeugverkehr seit 1994 zur Verfügung. An Spitzentagen wird der Tunnel von bis zu 60.000 Fahrzeugen genutzt. In den vergangenen Jahren wurden am Fahrlachtunnel regelmäßig Wartungs- und Reparaturarbeiten ausgeführt.

Nach rund 27 Jahren Betriebszeit werden im Fahrlachtunnel aktuelle Untersuchungen zur Verkehrs- und Betriebssicherheit durchgeführt. Erste Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen laut Stadtverwaltung erhebliche Mängel in der Betriebstechnik auf: Die Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen im Fahrlachtunnel entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Technik. Um die Verkehrssicherheit und die Nutzung der Tunnelanlage weiterhin zu gewährleisten, wird die gesamte Verkehrslast der Tunnelanlage unverzüglich reduziert.

Daher wird ab diesem Freitag um 18 Uhr jeweils die linksseitige Fahrspur pro Tunnelröhre gesperrt. Die beiden gesperrten Fahrspuren dienen zunächst als Rettungs- und Fluchtwege. Nach Einrichtung der erforderlichen Verkehrssicherung werden umgehend die ersten Sanierungsarbeiten zur Ertüchtigung der Tunnelanlage angegangen. Eine Umleitungsempfehlung könne vorerst nicht ausgesprochen werden, erklärte ein Stadtsprecher.