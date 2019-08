Von Manfred Ofer

Mannheim. Kulinarisch ist in Mannheim fast die ganze Welt zuhause. Damit das romantische Dinner oder das schnelle Mittagessen qualitativ auch halten, was sie versprechen, gibt es in der Gastronomie Regeln, die eingehalten werden müssen. Dafür garantieren selbstverständlich die Betreiber, aber eben auch die Lebensmittelkontrolleure der Stadt, die in den Küchen hinter die Kulissen schauen. Jetzt stellte der Fachbereich Sicherheit und Ordnung seine Bilanz für das Jahr 2018 vor. Und die fiel positiv aus.

"Wer findet den echten Parmesan?" Die Frage von Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht war durchaus ernst gemeint. Bei der Präsentation der Bilanz wurden den Teilnehmern drei Teller mit duftendem Käse gereicht. Die Proben sollten verdeutlichen, womit man es zu tun habe. Neben den alltäglichen Fragen der Hygiene geht es bei der Lebensmittelüberwachung nämlich auch darum, dass Verbraucher nicht veräppelt werden.

So wurde auf dem jüngsten Mannheimer Maimarkt einem Hinweis nachgegangen. Es bestand der Verdacht, dass es sich bei einem angeblich edlen Parmesan um einen gewöhnlichen Hartreibekäse handelte. Eine Kontrolle bestätigte den Verdacht, woraufhin der Verkauf unterbunden wurde. Für die Verantwortlichen war das natürlich Käse. "Parmesan ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung", bemerkte Specht und kündigte auch in Zukunft intensive Kontrollen an.

Aufgabe seiner Behörde sei es, die generell hohe Qualität im Lebensmittelbereich und einen fairen Wettbewerb zu garantieren. "Der hohe Kostendruck führt zu Problemen", machte Specht deutlich. Viele Gastronomen suchten händeringend nach Mitarbeitern für ihren Service, was - zugegeben - derzeit schwierig sei. Auf keinen Fall jedoch dürfe unter dem Mangel an Personal und den daraus resultierenden Einsparungen die Qualität bei der Zubereitung von Speisen leiden.

Wer vor diesem Hintergrund die Auflagen nicht einhalte und am falschen Ende spare, müsse wissen, dass er niemals vor Kontrollen sicher sein werde, deren Zahl 2018 noch einmal gestiegen sei. "Die Beanstandungsquote ist in den vergangenen zwei Jahren um mehr als zehn Prozentpunkte auf 52 gesunken", erklärte Christian Specht. Wobei laut Peer-Kai Schellenberger, Leiter der Abteilung Verbraucherschutz im Fachbereich Sicherheit und Ordnung, unter Beanstandungen auch lockere Fliesen und leere Seifenspender fallen.

In jüngster Zeit sei zudem im Bereich des Tierschutzes zusätzlicher Handlungsbedarf entstanden. Sogenannte "Klebefallen" zur Schädlingsbekämpfung, die hierzulande verboten sind, aber im Internet bestellt werden können, führten zu einem qualvollen Tod der Tiere. Schon das Auslegen der Fallen kann mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro geahndet werden. In den meisten Fällen sei das in den kontrollierten Betrieben noch nicht bekannt gewesen. Die Stadt Mannheim weist nun in einem mehrsprachigen Info-Blatt darauf hin, dass Verstöße künftig konsequent geahndet werden.

7167 Betriebe fallen in die Zuständigkeit der Mannheimer Lebensmittelüberwachung. Die Zahl der Kontrollen belief sich 2018 auf 4055. Fünf Betriebe mussten nach einer Überprüfung teilweise oder ganz schließen. "Das ist eine Zahl, die sich auf einem sehr niedrigen Niveau bewegt", wie Peer-Kai Schellenberger feststellte. Insgesamt acht Mal wurde ein Strafverfahren eingeleitet, dazu 106 Bußgeldverfahren, und 83 Mal wurde eine gebührenpflichtige Verwarnung erlassen.

Die Einhaltung der hygienischen Standards im "Backstage"-Bereich, also in Küchen und Lagerräumen, hat oberste Priorität. Aus dem vorgestellten Kontrollbericht wird ersichtlich, dass die Mannheimer Lebensmittelbetriebe generell gut abschneiden. Ein paar wenige "schwarze Schafe", gebe es jedoch immer. "Wenn wir etwas bemängeln, dann wird es im Nachhinein auch beseitigt, aber leider nicht bei allen sofort", gewährte Sissi Denefleh, Teamleiterin bei der Lebensmittelkontrolle, Einblick in ihre Tätigkeit.

Von den mehr als 1000 Lebensmittelproben, die in den Laboren der chemischen Veterinär- und Untersuchungsämter (CVUA) überprüft wurden, sind demnach am Ende 16 beanstandet worden. In Relation zur Gesamtzahl der Kontrollen sei das eine erfreulich niedrige Quote, betonte auch sie, und dennoch: "Jeder Fall ist einer zu viel".