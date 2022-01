Rundherum eingepackt: die Landeserstaufnahmeeinrichtung an der Kreuzung Industrie- und Pyramidenstraße. Fots: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Das ganze Gebäude ist in ein Gerüst verpackt – die Sanierung der Mannheimer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in der Neckarstadt läuft. Allerdings werden die Arbeiten weitaus länger dauern als geplant. Das Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe rechnete eigentlich damit, den ehemaligen Immobilienkomplex an der Ecke Industrie- und Pyramidenstraße im Frühjahr 2022 bereits wieder als Flüchtlingsunterkunft nutzen zu können. Jetzt wird es wohl frühestens Ende 2022 werden. Der Sanierungsbedarf sei doch größer als angenommen, heißt es vonseiten des RP.

Für jemanden, der die LEA schon einmal von innen gesehen hat, ist das jedoch keine große Überraschung. Mehrfach berichtete die RNZ über den prekären baulichen Zustand und die problematischen Unterbringungsbedingungen während der Corona-Pandemie. Im Juni 2020 entschloss sich das Land Baden-Württemberg, die Einrichtung zu schließen und erst nach einer grundlegenden Sanierung wieder zu betreiben.

Das Tor soll sich in circa einem Jahr wieder öffnen, wenn die Sanierung des Gebäudekomplexes beendet ist. Foto: Gerold

Die Liste der erforderlichen Sanierungsarbeiten ist lang: Heizungsanlage, Heizkörper und die Elektroinstallation müssen erneuert werden. Die Fenster und der Bodenbelag werden ausgetauscht, ebenso sind Malerarbeiten vorgesehen. Die Zimmer werden – soweit nicht schon vorhanden – mit eigenen Sanitäranlagen ausgestattet und die vorhandenen saniert, sodass auf Gemeinschaftssanitäranlagen verzichtet werden kann. Die Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung inklusive Außenbereich sowie die Tagesstrukturierungsangebote werden durch eine Teilabsenkung des Innenhofs und den Umbau von Räumen im Untergeschoss erweitert. Zudem wird ein Speisesaal inklusive einer Küche im Bereich des Innenhofs neu errichtet.

Der sanierte Gebäudekomplex soll Platz für etwa 500 Geflüchtete bieten und besser für die Unterbringung von Familien geeignet sein. Da das Land die Immobilie lediglich mietet, trägt die Kosten der private Eigentümer. Daher sei eine Bezifferung nicht möglich, so eine Sprecherin des RP.

Mit der Schließung der Einrichtung ist das sogenannte LEA-Privileg bis auf Weiteres ausgesetzt. Es besagt, dass Kommunen, in denen sich große Landeserstaufnahmeeinrichtungen befinden, keine Geflüchteten in der Anschlussunterbringung zugeteilt bekommen. Deshalb richtete die Stadtverwaltung vor einem Jahr städtische Sammelunterkünfte auf dem Columbus-Areal nahe der ehemaligen Franklin-Kasernen ein. Dabei handelt es sich um möblierte Drei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen. "Gegenwärtig sind circa 300 Geflüchtete auf Columbus untergebracht", erklärte eine Stadtsprecherin. "Etwa 100 Personen leben dezentral in Wohnungen."

Insgesamt teilte das Land der Quadratestadt im vergangenen Jahr 490 Geflüchtete zu. Unter anderem aufgrund von Änderungen im Status der Menschen oder Familienzusammenführungen herrsche eine gewisse Fluktuation, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Für dieses Jahr rechne man damit, dass die Zahl der Zuweisungen der von 2021 entspreche oder sie übersteige. "Eine gesicherte Prognose kann aber nicht erfolgen", betonte die Rathaussprecherin.

Zur weiteren Unterbringung von Geflüchteten hat die Stadt auf der ehemaligen Konversionsfläche Spinelli in Feudenheim von der Wohnungsbaugesellschaft GBG ein Gebäude angemietet, das Platz für rund 100 Personen bietet. Die einzelnen Wohneinheiten sind so gestaltet, dass sich kleine und größere Familien sowie Einzelpersonen weitgehend selbstständig versorgen können. Die nötigen Arbeiten an dem Haus sind nun abgeschlossen, sodass es sukzessive bezogen werden kann. Darüber hinaus plant die Stadt, ein weiteres Gebäude anzumieten, das der Unterbringung von rund weiteren 100 Geflüchteten dienen soll.

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass mit der Wiedereröffnung der LEA in der Neckarstadt das LEA-Privileg wieder angewendet wird. Das bestätigte Migrationsstaatssekretär Siegfried Lorek (CDU) auf Nachfrage der RNZ: "Sobald der Standort wieder genutzt wird und damit auch Flüchtlinge in der Erstaufnahme in Mannheim untergebracht sind, wird auch wieder ein LEA-Privileg angewandt werden. Die genaue Ausgestaltung ist dann noch im Verhältnis der Einwohner der Stadt Mannheim und den zur Verfügung stehenden Erstaufnahme-Plätzen zu klären."

SPD-Landtagsabgeordneter Boris Weirauch begrüßte die Zusicherung: "Unsere Stadtgesellschaft leistet bereits viel im Bereich Integration, insbesondere der überproportionale Zuzug aus Südosteuropa beansprucht enorme haupt- und ehrenamtliche Ressourcen." Das dürfe die Landesregierung nicht außer Acht lassen. Die Beibehaltung des vollständigen LEA-Privilegs sei "daher ein gutes Signal".