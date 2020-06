Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Schnödes Hupen, Scheinwerfer und Warnblinker als Zeichen der Ektase gehören zum Carstival wie der Qualm über dem nahegelegenen Großkraftwerk. Doch beim Auftritt von Chako Habekost kommt noch eine Variante des Beifalls hinzu: das Dubbeglas-aus-dem-Fenster-Halten. In vielen der 300 Autos gehört das Pfälzer Handwerkszeug für Weinschorlesüffler zum Erste-Hilfe-Kasten. Der 58-jährige Kabarettist mit dem Doktortitel für karibische Musikdichtung – ja, das gibt’s wirklich – hat jedenfalls seinen Spaß an dem Zusammenspiel mit einem launigen Publikum. Und so springt der Funke rasch von Glas zu Glas und Blechkarosse zu Blechkarosse über.

Nach fast zwei Stunden audiophiler Mixtur aus früheren Programmen und pandemisch-gesteuerten Geistesblitzen ist die Beer g’schält – der strahlende, aber sichtlich geschaffte Exil-Monnemer und seine überlebensgroßen Abbilder auf der Leinwand machen sich vom Acker.

"Und is des Lewe noch so drieb, immer hoch die Gellerrüb" lautet eine Eingeborenenweisheit. Mit dem interpretationsfähigen Reim ist der "Weeschwie’sch-Män" ohne Zwerchfellmauser durch die Krise gekommen. Die meiste Zeit hat er geschlafen oder dem Bleifuß auf der leeren Autobahn gefrönt. Auch seine Haare sind zwangsläufig länger geworden, trotz – Achtung Kalauer – "Lock Down". Und der "Mit Abstand de Beschde" bekennt mit Blick auf den Ranzen: aus der früheren Rampensau sei leider auch eine Wampensau geworden. Aber das Pfälzer Sprichwort "Do könnscht naus, wo kä Loch is" hat ihm ebenso Trotz gespendet wie die kurzen Gespräche mit Nachbarn.

Frage "Unn?". Anwort: "Jo". Gibt es bessere Filmdialoge? Der Einsilbigkeit des Dialekts mit Zungenbrechern wie "Alla" oder "Oh" gibt der Comedian aus Bad Dürkheim einen breiten Raum. Philosophisch führt in die Tiefen jener Laute, die seiner festen Überzeugung nach eigentlich als Weltsprache anerkannt sein sollte. Unzählige Wörter mit einem diskreten Charme, der sich nicht auf Anhieb erschließt, führt er als Begründung an. Gibt es ein befreienderes Wort als "Dutt"? Wie armselig klingt dagegen Plastiktüte. "Herzkersch" als Liebesbezeugung jedenfalls zeige dem Kosenamen "Schatz" doch seine Grenzen auf, glaubt zumindest der "Palatinator". Einen noch: Wie heißen die beliebtesten Brotsorten in der Region? "Des do", "Des newe dra" und "Des do hinne". Einleuchtend.

Die Welt profitiere ohnehin von dem Landstrich und seinen Örtchen. Die Vorfahren des Präsidenten, der regelmäßig Malariamedizin schluckt und sich Desinfektionsmittel gegen das Virus spritzt, sind gar nicht gemeint. Sondern der Heinz, der von Kallstadt aus über den Rhein nach "Ketsch ab" ausgewandert ist. So sei der Name der beliebten Soße in die ganze Welt getragen worden. Allein für diesen Querdenkerquatsch müsste ihm zum Saumagen-Orden noch der Karl-Valentin-Preis verliehen werden.

Die unwiderlegbare Aussage "Das Schönste an Ludwigshafen ist der Blick auf Mannheim" toppt der Philologe mit einer Spitze gegen die Lokalpolitik des Chemiestädtchens. Man habe eine "Mall" so nah an den Rhein gebaut, dass man sie, wenn sie überflüssig wird, einfach in den Fluss kippen und nach Holland schwimmen lassen kann. Und die Innenstadt habe sich mit Spezialgeschäften ein eigenes Flair gegeben. Das Schöne: "Alle verlangen nur einen Euro".

Am Ende gibt’s "Noch’n Gedicht" obendrauf und die Hoffnung, dass der "Spahnsinn" bald vorbei sein möge. Auch wenn der wohl philosophischste unter den Komödianten dann auf den idyllischen Blick vom Maimarktgelände in Richtung Großkraftwerk verzichten muss.