Mannheim. (pol/rl) Wegen bewaffnetem Diebstahl, Körperverletzung und einem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sitzt derzeit ein junger Marokkaner in Haft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Freitag mit.

Er soll zunächst am vergangenen Mittwoch in einem Drogeriemarkt im Quadrat E1 Drogerieartikel im Wert von rund 400 Euro gestohlen haben. Diese habe er in einer Tasche transportiert. Danach sei er gegen 19 Uhr in ein benachbartes Bekleidungsgeschäft gegangen, wo ihn der Ladendetektiv auf die Tasche und den Inhalt ansprach. Daraufhin soll der junge Mann ein Kampfmesser gezückt, dem Detektiv mit dem Messerknauf gegen den Kopf geschlagen haben und lief davon.

Später ging der junge Mann in ein weiteres Bekleidungsgeschäft im Quadrat P4. Als er hier versuchte Damenkleidungsstücke im Wert von rund 700 Euro aus der Auslage zu klauen. Währenddessen betraten zwei Ordnungsdienst-Mitarbeiter der Stadt den Laden und wollten ihn kontrollieren. Als er sie sah, warf er die Waren weg und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Als die Ordnungshüter den Marokkaner festnehmen wollte, trat und schlug nach den Mitarbeitern. Der Tatverdächtige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.