Mannheim. (oka) Ohne nennenswerte Zwischenfälle ist am Samstag die Demonstration gegen den türkischen Militäreinsatz in Syrien verlaufen. Das bestätigten Polizei und Veranstalter, das Bündnis "Stoppt den türkischen Angriffskrieg in Nordsyrien! Solidarität mit Rojava!", zu dem sich Vereine und Initiativen der Region - darunter das kurdische Gesellschaftszentrum und das Friedensplenum Mannheim - zusammengeschlossen haben. "Es herrschte eine friedliche Stimmung", betonte Roland Schuster, der Sprecher des Bündnisses. Immerhin habe man gegen einen Krieg protestiert, zu diesem Anliegen passe Gewalt nicht.

Gegen 14 Uhr setzte sich der Zug aus etwa 1200 Teilnehmern, darunter auch viele Familien mit Kindern, vom Ehrenhof aus in Bewegung. Unter den Demonstranten seien auch viele Deutsche gewesen, so Schuster. "Diese Solidarität bedeutet den kurdischen Teilnehmern viel", weiß Schuster. Über die Breite Straße und die Kurpfalzbrücke ging es - begleitet von einem großen Polizeiaufgebot - zum Alten Messplatz.

Dort sprachen bei der Kundgebung die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Die Linke) und Ali Atalan, ehemaliger Abgeordneter der HDP im türkischen Parlament. Der Versuch der Stadt Mannheim, die Demonstration aufgrund einer erschwerten Sicherheitslage zu verbieten, war am Freitagabend vom Verwaltungsgericht in Karlsruhe abgeschmettert worden.