Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Es soll Mannheims größtes Solidaritätsfestival werden: Die Mannheimer Kulturmacher Peter Baltruschat und Thorsten Riehle haben die Seebühne aus ihrem Dornröschenschlaf wachgeküsst und gemeinsam mit dem Luisenpark ein breites Programm mit Künstlern aus der Metropolregion zusammengestellt: von Klassik über Rock und Pop bis hin zum Schauspiel. Auch die Liste der Prominenten, die spontan zugesagt haben, kann sich sehen lassen: Silke Hauck, Sascha Krebs, das Ehepaar Steegmüller, Armin Töpel, Hans-Peter Schwöbel, Claus Eisenmann, Jim Kahr oder Thomas Siffling sind dabei. Alle Protagonisten wollen dem kulturellen Blues, der trotz Streaming und Autokino herrscht, mit ihren Konzerten und Shows ein Ende bereiten.

Aber auch Gruppen wie die Twiolins, die Schönen Mannheims oder die Compañia Flamenco Solera sind im Boot. Hinzu kommen weitere Produktionen aus Kultureinrichtungen wie dem Rhein-Neckar-Theater, der Popakademie, dem Oststadt Theater, der Klappsmühl, dem Capitol oder dem Musik-Kabarett Schatzkistl. Schon die Auftaktveranstaltung hat eine besondere Note. Die Alt-Rocker von den Thunderbirds haben sich noch einmal zusammengerauft und spielen ihr wohl letztes Konzert – auch zu Ehren ihres Bandleaders Joachim Schäfer, der an diesem Tag 70 Jahre alt wird.

Gut und gern 100 Akteure setzen vom 16. Juli bis 12. September an 26 Abenden – jeweils um 20 Uhr – unter dem Slogan "Jetzt erst recht!" ein Ausrufezeichen. Um allen Abstandsregeln gerecht zu werden, dürfen allerdings bis jetzt nur 211 der insgesamt fast 1000 Plätz in dem Open-Air-Theater besetzt werden. "Falls weitere Lockerungen kommen sollten, sind wir flexibel", verspricht Thorsten Riehle.

Die auf den ersten Blick krude wirkende Kollektion der Festivalakteure hat allerdings ihren Grund. "Uns geht es um ein Zeichen der Solidarität mit den Künstlern, die seit über drei Monaten keine Auftrittsmöglichkeiten hatten", erklärt Peter Baltruschat. Gerade selbstständige Künstler sowie coronabedingt geschlossene kleinere Theater und Kultureinrichtungen kämpfen derzeit um ihr Überleben. "Das Festival ist Sichtbarkeit und konkrete Hilfe zugleich", betont der Sprecher des Kulturnetzes Rhein-Neckar.

Das ungewöhnliche Benefizfestival auf der fast ein Jahr verwaisten Bühne am Wasser garantiert jedem der Kunstschaffenden eine feste Gage von 200 Euro. Falls darüber hinaus noch ein Gewinn des Festivals herausspringt, wird das Geld fair verteilt. Das Budget ist auf rund 60.000 Euro angesetzt. Das hohe Risiko – vor allem wegen der sommerlichen Wetterkapriolen - wird durch Sponsoren wie der Bürgerstiftung, der Stadt und der Mannheimer Runde abgesichert.

"Wir nehmen es damit gemeinsam mit dem Luisenpark selbst in die Hand, denen Perspektiven zu schaffen, die derzeit am meisten unter der Situation leiden", erklärt Riehle die Motivation. Alle hätten sofort begriffen, dass es jetzt darum geht, anzupacken und an einem Strang zu ziehen, beschreibt der Capitol-Chef die Ausgangslage.

