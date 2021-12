Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Auch in den drei Mannheimer Kliniken steigt die Zahl von Corona-Patienten, die auf Normal- und Intensivstationen behandelt werden, weiter an. Gleichzeitig sehen sich die Häuser mit einem jahreszeitlich bedingten erhöhten Krankenstand konfrontiert. "Durch die Auslastung auf den Intensivstationen und doch erhebliche, nicht pandemiebedingte Krankheitsausfälle, sind Personalverschiebungen derzeit notwendig, die dazu führen, dass medizinisch nicht dringliche Eingriffe nun auch tatsächlich verschoben werden müssen", erklärt Dieter Schilling, Ärztlicher Direktor von Theresien- und Diakonissenkrankenhaus.

Die Situation sei insgesamt nur sehr schwer planbar, weil weder die Zahl der Covid-Patienten, die auf Station versorgt werden müssen, noch der Krankenstand der Mitarbeiter vorhersehbar sind. "Daher kann es immer wieder kurzfristig zu Absagen von eigentlich geplanten Eingriffen kommen", so Schilling. Verschoben werden beispielsweise Hüft- oder Knieoperationen, aber auch nicht dringliche Untersuchungen und Therapien der Inneren Medizin.

Chemotherapien für Krebspatienten könnten an den beiden Krankenhäusern der BBT-Gruppe problemlos, wenn auch unter großen Vorsichtsmaßnahmen, angewandt werden. Anders sieht es bei den Krebsoperationen aus: "Nicht alle Eingriffe können ohne zeitliche Verzögerung durchgeführt werden. Vor allem die nicht, die nach der Operation in jedem Fall eine Überwachungsmöglichkeit benötigen", beschreibt der Ärztliche Direktor die Situation.

Die Verlegung von intensivmedizinisch zu versorgenden Corona-Infizierten in andere Kliniken sei bislang noch nicht notwendig gewesen. Schillings Einschätzung nach ist das bei den nach wie vor steigenden Inzidenzwerten aber zu erwarten.

An der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) gilt nach Auskunft des Ärztlichen Direktors Hans-Jürgen Hennes aktuell Stufe 2 des in der ersten Welle entwickelten vierstufigen Corona-Konzepts: Das bedeutet, dass eine zweite Intensivstation aus der normalen Patientenversorgung herausgenommen und ausschließlich für Corona-Intensivpatienten bereitgestellt wird. Alle Patienten können individualmedizinisch versorgt werden. Das Thema der Triage stellt sich demnach derzeit nicht. Jedoch müssen auch am Universitätsklinikum zahlreiche nicht dringliche Operationen verschoben werden, da die für Corona-Patienten vorgehaltenen Intensivkapazitäten nicht mehr für Patienten nach einer Operation zur Verfügung stehen. "Die Situation wird jeden Tag neu bewertet, um so viele Eingriffe wie möglich durchführen zu können. Notfälle wie Herzinfarkte, Schlaganfälle oder schwere Unfälle könnten jederzeit angemessen behandelt werden", betont Hennes.

Abgesehen von den zwei Intensivstationen für Covid-Patienten, hat die UMM derzeit zwei Corona-Normalstationen in Betrieb und bereitet eine dritte vor für diejenigen, die nicht intensivmedizinisch versorgt werden müssen.

Die Verlegung und Umverteilung von Corona-Patienten an andere Häuser der Umgebung fand schon während der gesamten Pandemie statt, um die Versorgung insgesamt zu optimieren: beispielsweise, wenn ein Patient auf dem Weg der Besserung ist und in einer Spezialklinik von der Intensivbeatmung entwöhnt werden kann, wodurch am Uniklinikum wiederum freie Kapazitäten für schwere Fälle geschaffen werden, die invasiv beatmet werden müssen.