Mannheim. (RNZ) Die Altenpflegeheime (APH) Mannheim GmbH startet mit einer wichtigen Veränderung ins neue Jahr: Ab Januar ist das Unternehmen eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GBG. "Die APH bringt viel Kompetenz für die Betreuung und Pflege älterer Menschen mit. Das passt sehr gut zu unserer Strategie, Menschen in allen Altersklassen passende Angebote zu machen und Wohnen für alle Generationen zu definieren", betont Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der GBG. Die Übernahme sei deshalb ein strategisch wichtiger Schritt, um Leben und Wohnen im Alter mit Betreuung und Pflege zusammenzuführen.

Gleichzeitig ändert sich auch der Außenauftritt der APH Mannheim: Das Unternehmen nutze die Gelegenheit, um das Logo und das gesamte Erscheinungsbild zu erneuern, wie es in einer Mitteilung der GBG heißt. Zudem gibt es durch den Gesellschafterwechsel eine personelle Neuerung in der Geschäftsführung: Andreas Knoch, Prokurist bei der GBG, tritt ab Januar in die Geschäftsführung ein. Die Geschäftsführung der APH liegt dann bei Andrea Wäldele und Andreas Knoch.

Personelle Neuerung in der Geschäftsführung

Die Verträge mit den Bewohnerinnen und Bewohnern bleiben von dem Gesellschafterwechsel ebenso unberührt wie die bisherigen Tarifverträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Übernahme der APH werde neben der Ergänzung des gruppenweiten Angebots der GBG überdies gewährleisten, dass das Unternehmen als Teil der Unternehmensgruppe im kommunalen Besitz bleibt. Bis Ende 2021 gehörte die APH Mannheim GmbH zur Universitätsklinikum Mannheim GmbH. "Wir starten mit viel Schwung ins Jahr 2022", sagt Andrea Wäldele. "Was sich dabei nicht ändert, ist unser Anspruch, pflegebedürftigen Menschen in Mannheim würdevolle und professionelle Pflege- und Betreuungsdienstleistungen anzubieten. Dafür setzten wir uns mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam wie gewohnt Tag für Tag ein."

Zur Altenpflegeheime Mannheim GmbH gehören vier Einrichtungen im Stadtgebiet, die stationäre Pflege sowie Kurzzeitpflege und Tagespflege anbieten. Hinzu kommen außerdem ein ambulanter Pflegedienst und das APH-Bildungszentrum, eine Altenpflegeschule. Aktuell sind rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigt.