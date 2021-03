Befürworter der Katzenschutzverordnung wollten so das Leid der Streuner zielgerichtet eindämmen. Foto: Goldschmitt

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Sie vegetieren auf verwilderten Gartengrundstücken, verstecken sich in verlassenen Fabrikgeländen oder auf Friedhöfen – die vergessenen Katzen Mannheims. Die Nachkommen von nicht kastrierten oder ausgesetzten Hauskatzen sind oftmals krank, blind, unterernährt oder verletzt. Als domestizierte Haustiere sind diese Geschöpfe nicht mehr in der Lage, sich und ihre Nachkommen vollständig allein zu versorgen. Für ihr Schicksal interessiert sich kaum jemand, obwohl sie auf die Hilfe der Menschen angewiesen sind. Ein Dutzend Tierschützer versorgt die Samtpfoten täglich mit Futter - auf eigene Kosten oder mithilfe von anderen Vereinen. Eine Katzenschutzverordnung der Stadt könnte das Problem der ungezügelten Vermehrung lösen. Jeder Streuner müsste dann kastriert und gekennzeichnet sein.

Eine Herkulesaufgabe bei geschätzten 500 wilden Tieren und einer noch höheren Anzahl von frei laufenden Hauskatzen. Zum wiederholten Mal fordern Grüne und Tierschutzpartei im Stadtparlament vom Dezernat Sicherheit und Ordnung einen Aktionsplan. Die Stadt Mannheim prüft eigenen Angaben zufolge momentan, ob die "sachlichen und rechtlichen Voraussetzungen" für den Erlass einer Katzenschutzverordnung gegeben sind. Im Hinblick auf die "erforderliche Verhältnismäßigkeit ergriffener Maßnahmen" seien die Voraussetzungen für eine kommunale Katzenschutzverordnung allerdings hoch. Bis vor der Sommerpause soll die Entscheidung im Gemeinderat fallen.

Der Mannheimer Tierheimleiter Herbert Rückert fordert so schnell wie möglich die Katzenschutzverordnung, um das Leid der Streuner zielgerichtet einzudämmen. Sein Tierschutzverein jedenfalls sei bereit, bei notwendigen Einfangmaßnahmen und Kastrationen mitzumachen, so Rückert. Denn die nächste Generation bemitleidenswerter Kätzchen kommt demnächst auf die Welt. Eine einzige, nicht kastriert ausgesetzte Katze kann in einem Jahr für 30 Nachkommen sorgen. Sobald diese Tiere im nächsten Frühjahr geschlechtsreif sind, bekommen sie wieder mindestens vier Welpen. Obwohl viele davon im Straßenverkehr, durch Krankheiten oder bei Misshandlungen sterben, wächst das Tierelend ständig weiter.

Eine Katzenschutzverordnung bringt auch Vorteile für Hauskatzen, die Auslauf genießen. Sind sie kastriert, verringert sich der Bewegungsradius um ihr zu Hause, was die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel im Straßenverkehr zu verunglücken deutlich senkt. Eine andere Sorge nimmt Tierarzt Franz Bertl Hauskatzenbesitzern: "Kastrierte Katzen verhalten sich genauso lebensfroh und munter wie unkastrierte, negative gesundheitliche Konsequenzen sind nicht zu erwarten", sagt der Befürworter einer Katzenschutzverordnung.

Warum aber scheut sich die Quadratestadt – aus "juristischen Gründen" – eine Katzenschutzverordnung zu beschließen wie sie in Nachbarstädten Viernheim, Worms, Lampertheim oder Lorsch längst verabschiedet und in Weinheim und Heidelberg auf bestem Weg ist? Zum einem ist in Mannheim seit Jahren versäumt worden, eine lückenlose Dokumentation aller Streuner zu erstellen – auch der tot aufgefundenen Katzen, die nicht kastriert und nicht gekennzeichnet sind. Privatpersonen, die auf eigene Kosten verwilderte Katzenpopulationen im Stadtgebiet füttern, sollen jetzt selbst nachzählen und Daten liefern.

"Das ist gar nicht zu schaffen", sagt Tierschützerin Claudia Herrmann. Diese Forderung lege eher die Vermutung nahe, dass man die Hürden für eine Katzenschutzverordnung aus finanziellem Kalkül hoch legen will. Das zuständige Ordnungsamt schweigt sich trotz Nachfrage darüber aus, wer denn die Kosten für die Kastrationen von bis zu 150 Euro je Tier tragen soll. Die zügige Durchführbarkeit dieser Operationen mit anschließender Genesungszeit der Samtpfoten, scheitert nicht zuletzt daran, dass lediglich eine Tierarztpraxis für das Tierheim Mannheim aktive "Streunerhilfe" leistet.