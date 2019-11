Mannheim. (pol/mün) Ein 25-jähriger Mann leistete am frühen Mittwochmorgen bei einer Polizeikontrolle in der Neckarstadt Widerstand gegen Polizeibeamte. Der Mann fiel den Beamten auf, als er kurz vor ein Uhr ein Lokal in der Mittelstraße betreten wollte. Als er den Streifenwagen sah, soll er schneller gelaufen sein und in die Hosentasche gegriffen haben.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte er sich nicht ausweisen. Bei einer Durchsuchung bemerkten die Beamten harte Gegenstände in der Unterhose des 25-Jährigen. Als die Beamten ihn aufforderten, die Gegenstände herauszuholen, versuchte der Mann zu flüchten, berichtet die Polizei.

Doch die Beamten konnten ihn festhalten - dagegen soll er sich aber zur Wehr gesetzt haben. Dabei sollen ein Beamter leicht am Knie und der 25-Jährige leicht am Arm verletzt worden sein, berichtet die Polizei.

Als er von den Beamten zu Boden gebracht wurde, konnte er einen Gegenstand in einen Gully werfen. Später fanden die Beamten dort eine Kanüle mit Kokain.

Der Mann wurde anschließend zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief ohne Befund, ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis.

Gegen den 25-jährigen Mann wird nun wegen Drogenbesitzes und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.