Mannheim. (RNZ) Traditionell lädt die Stadt am Dreikönigstag zu ihrem Neujahrsempfang in den Rosengarten ein, das nächste Mal am 6. Januar 2021. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Veranstaltung aber in zwei Etappen stattfinden. Das Bürgerfest, das sich normalerweise an den Festakt anschließt, wird auf den Sommer nächsten Jahres verschoben.

"Wir müssen verantwortlich planen. Der Neujahrsempfang ist eine besondere Veranstaltung. Neben dem Blick auf das vergangene und dem Ausblick auf das neue Jahr, bietet er vor allem einen Raum für Begegnungen und den Austausch. Letzteres ist unter Corona-Bedingungen leider im Januar nicht möglich. Deshalb haben wir frühzeitig entschieden, dass wir den Neujahrsempfang 2021 durchführen wollen – aber in anderer Form", sagte Oberbürgermeister Peter Kurz laut einer Mitteilung.

Programm wird gestrafft

Am 6. Januar werde es eine zeitlich deutlich verkürzte Veranstaltung geben, hieß es. Im Mozartsaal wird der Festakt mit der Neujahrsansprache des Oberbürgermeisters, dem filmischen Jahresrückblick und der Ehrung von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, erfolgen. Ob es auch einen Gastredner geben wird, ist noch unklar. Der Festakt wird vor maximal 600 geladenen Gästen stattfinden und zusätzlich als Livestream im Internet übertragen, eventuell auch noch in weitere Räumlichkeiten im Rosengarten. Es wird außerdem ein kulturelles Rahmenprogramm geben, das von Vertretern der freien Szene gestaltet werden soll.

Da im Anschluss nicht das Programm im gesamten Rosengarten stattfinden kann, wird es im Sommer nächsten Jahres ein Bürgerfest geben, das auch den Vereinen und bürgerschaftlichen Initiativen die Möglichkeit bietet, sich den Mannheimern zu präsentieren. Termin und Ort der Veranstaltung sind noch offen.