Von Olivia Kaiser

Mannheim. Der Swanseaplatz in Mannheim ist recht bekannt, immerhin liegt er mitten in den Quadraten und macht seit einigen Jahren von sich reden, weil er eine Verschönerung dringend notwendig hätte. Der Platz ist benannt nach Mannheims Partnerstadt Swansea in Wales. Auch dort gibt es eine kleine Hommage an die Städtepartnerschaft: einen Miniaturwasserturm. Wie Mannheim verfügt Swansea über einen Hafen, und wie in Mannheim hat sich das Hafenviertel in den letzten Jahrzehnten stark verändert - auch wenn die Entwicklung in Swansea ein paar Jahrzehnte früher einsetzte.

Das beschreibt Simon A. John in seinem Aufsatz über den Miniaturwasserturm in seiner Heimatstadt. Inspiriert wurde der Historiker bei seinem halbjährigen Aufenthalt als Gastwissenschaftler in Heidelberg im vergangenen Jahr. "Ich war natürlich auch oft in Mannheim, und habe dort den Originalwasserturm gesehen", erzählt John, der Verwandtschaft in Heidelberg hat. So sei ihm die Idee gekommen, die Geschichte der Städtepartnerschaft näher zu beleuchten. Roter Faden dabei ist der Swansea-Wasserturm.

Der Miniaturwasserturm am Mannheim-Kai in Swansea und das Original inspirierten Simon A. John zu Forschungen über die Städtepartnerschaft. Foto: privat

Bereits in den 1970er- und 1980er-Jahren wurden laut John in Wales’ zweitgrößter Stadt Teile des Hafengebiets in Wohnviertel umgewandelt. In diesem Gebiet befindet sich auch der Mannheim-Kai. Dort steht seit August 1985 der Miniaturwasserturm. "Damals wurde er in einer Zeremonie enthüllt", schreibt Simon A. John in seinem Aufsatz. Am Sockel war eine Plakette angebracht, auf der stand, was es mit dem Monument auf sich hat und wer die Stifter waren. "Doch diese Plakette ist nicht mehr da", sagt John. Auf dem Turm selbst ist zwar der Schriftzug Mannheim zu lesen, aber trotzdem wüssten heute viele Menschen in Swansea gar nicht mehr, warum der Turm dort aufgestellt wurde und was er symbolisieren soll – nämlich die Verbundenheit zur Partnerstadt in Deutschland. Im Stadtarchiv von Swansea gibt es ein Video von der Einweihung des kleinen Wasserturms, bei der auch der damalige Mannheimer Oberbürgermeister Gerhard Widder anwesend war.

Jetzt möchte Simon A. John weiter über die Städtepartnerschaft forschen. "Allerdings müsste ich dazu auch nach Mannheim ins Marchivum. Leider wird das sobald nicht möglich sein", bedauert der Historiker in Hinblick auf das Infektionsgeschehen im Vereinigten Königreich.